桃機電力系統升級 10/20、21部分航班改二航廈入境

中央社／ 桃園17日電

桃園機場公司今天表示，第一航廈將在20日及21日凌晨進行電力備援系統升級工程，屆時部分航班需改在第二航廈辦理入境通關及提領行李，屆時將進行宣導，也請旅客留意。

桃園國際機場股份有限公司今天表示，為提升第一航廈行李輸送系統的供電穩定性，預計在20日及21日的凌晨2時至4時航班較少的離峰時段，進行電力備援系統升級工程。

機場公司表示，因作業過程將暫停行李轉盤等設備的電力供應，屆時每日約有5至6架次原定於第一航廈入境的抵達航班將改由第二航廈入境通關及行李提領作業。

機場公司也說，根據桃園機場航班運量預報系統顯示，屆時需調整航廈的航班為20日及21日之易斯達ZE781、菲亞航Z2128、捷星日本GK51、捷星日本GK11、台灣虎航IT603，以及10月21日台灣虎航IT209。

機場公司表示，已於10月8日召集航空公司、地勤業者及駐場單位舉行協調會議，向各單位說明施工安排，並已做好完善的服務安排，除現場有地勤人員引導外，也將針對抵達航班旅客輔以現場廣播宣達，協助旅客順利入境。

下周連假泡湯了？北市災防辦：颱風加東北季風共伴延續至光復節

受到準颱風風神與東北季風共伴影響，台北市預計從周日起至下周二將有持續性降雨，市區雨勢達大雨至豪雨等級，陣風可達6至7級；...

連鎖超商上架加熱菸首日...石崇良突襲稽查販售情況 為這事當場糾正

衛福部放行加熱菸部分產品，上周起合法販售，連鎖超商今天正式鋪貨上架，衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員...

水面型光電板惹議 彭啓明：將納入環評 多少面積再研議

從七月的丹娜絲風災毀損逾10萬片光電板，到近日烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。環境部彭啓明今表示，將針對太...

假日急診中心傳亂象 石崇良：以基層為優先不會額外鼓勵、禁止強迫

為紓解急診壅塞，衛福部成立假日急診中心（UCC），11月2日六都14個點一同上路。不過有醫師指出，醫院出現內部鼓勵醫師與...

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

一到連假，許多台灣人都飛出國旅遊度假，在飛機上也都會享用到美味的餐點，但要注意回台灣時，飛機餐是不能攜帶入境的。動植物防疫檢疫署在官方臉書提醒有4類食品在入境前一定要吃光，或者通關前丟棄，否則最高會被罰100萬元。

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

