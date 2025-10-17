桃機電力系統升級 10/20、21部分航班改二航廈入境

桃園機場公司今天表示，第一航廈將在20日及21日凌晨進行電力備援系統升級工程，屆時部分航班需改在第二航廈辦理入境通關及提領行李，屆時將進行宣導，也請旅客留意。

桃園國際機場股份有限公司今天表示，為提升第一航廈行李輸送系統的供電穩定性，預計在20日及21日的凌晨2時至4時航班較少的離峰時段，進行電力備援系統升級工程。

機場公司表示，因作業過程將暫停行李轉盤等設備的電力供應，屆時每日約有5至6架次原定於第一航廈入境的抵達航班將改由第二航廈入境通關及行李提領作業。

機場公司也說，根據桃園機場航班運量預報系統顯示，屆時需調整航廈的航班為20日及21日之易斯達ZE781、菲亞航Z2128、捷星日本GK51、捷星日本GK11、台灣虎航IT603，以及10月21日台灣虎航IT209。

機場公司表示，已於10月8日召集航空公司、地勤業者及駐場單位舉行協調會議，向各單位說明施工安排，並已做好完善的服務安排，除現場有地勤人員引導外，也將針對抵達航班旅客輔以現場廣播宣達，協助旅客順利入境。