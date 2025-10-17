桃機一航廈電力系統升級 10/20、10/21凌晨部分航班改二航廈入境

桃園機場為提升第一航廈行李輸送系統的供電穩定性，桃園機場將進行電力備援系統升級工程，預訂於2025年10月20日及21日的凌晨02：00至04：00間進行施工，將暫停行李轉盤等設備之電力供應，每日約有5~6架次原定於第一航廈入境的抵達航班，改由第二航廈入境通關及行李提領作業。

機場公司表示，為強化設備的電力系統韌性，提升未來行李輸送作業的穩定度，選在凌晨離峰時段、航班較少的時間進行施工，以降低對旅客及機場營運的影響。因作業過程將暫停行李轉盤等設備的電力供應，需調整部分航班的作業航廈。機場公司已於10月8日召集航空公司、地勤業者及駐場單位舉行協調會議，向各單位說明施工安排，以利各單位預先準備並提前向旅客宣導。

根據桃園機場航班運量預報系統顯示，屆時需調整航廈之航班為10月20日及21日之易斯達ZE781、菲亞航Z2128、捷星日本GK51、捷星日本GK11、台灣虎航IT603，以及10月21日台灣虎航IT209，需在第二航廈辦理入境通關及提領行李。為協助旅客順利入境，機場公司已做好完善的服務安排，除現場有地勤人員引導外，也將針對抵達航班旅客輔以現場廣播宣達，協助旅客順利入境。

為提供旅客更好的服務品質，機場公司積極強化機場供電穩定度，施工期間持續與各相關單位密切聯繫以調整因應措施，敬請旅客及接機人員事先向航空公司確認航班最新資訊，預留充足時間因應，接機民眾可多加利用停車場前半小時免費優惠，減少路緣臨時停車，提升車流順暢。亦可利用桃園機場網站(https://www.taoyuan-airport.com/)及APP查詢各航空公司航班時刻資訊，或是加入「桃園機場 Taoyuan Airport」官方LINE，在「航班訂閱」選單輸入所搭乘航班，可提早於出發前一日，接收航班最新動態的推播提醒。