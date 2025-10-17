憶起存健康 南山人壽原鄉關懷列車前進苗栗泰安

一到連假，許多台灣人都飛出國旅遊度假，在飛機上也都會享用到美味的餐點，但要注意回台灣時，飛機餐是不能攜帶入境的。動植物防疫檢疫署在官方臉書提醒有4類食品在入境前一定要吃光，或者通關前丟棄，否則最高會被罰100萬元。

2025-10-17 15:32