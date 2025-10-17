聽新聞
憶起存健康 南山人壽原鄉關懷列車前進苗栗泰安
南山人壽秉持「永續健康」核心理念，持續推動各項公益與關懷行動，並由南山人壽慈善基金會為平台，啟動「南山原鄉關懷列車」計畫，深入原鄉部落，協助消弭健康不平等、提升原鄉健康韌性與照護能量。
南山人壽攜手行政院洗錢防制辦公室、大千綜合醫院，前進苗栗縣泰安鄉的象鼻部落，以失智防治倡議為主題，舉辦健康檢查、失智篩檢、防詐及防災宣導等闖關活動。
南山人壽董事長尹崇堯、總經理范文偉、獨立董事汪信君以及曾榮秀皆出席，並參與活動，透過互動體驗實際推廣原鄉健康識能及防災、防詐意識，展現企業深耕原鄉、守護全民健康的決心與行動力。
尹崇堯表示，南山人壽長期關注偏鄉醫療資源不平等、防詐資訊取得相對不易的議題，希望藉由原鄉關懷列車行動，集結政府、合作醫院及南山健康守護圈的力量，幫助縮小城鄉之間的差距，同時也和原鄉長輩們宣導防範詐騙的知識。
尹崇堯、范文偉及多位義工，帶領現場的長輩們一起進行「泰雅族健康操」，在歡樂的節奏中暖身、活動筋骨。行政院洗錢防制辦公室的羅韋淵執行秘書，以淺顯易懂的方式，分享如何識破詐騙手法，避免受騙上當的實用防詐撇步。
南山原鄉關懷列車三年來，累計共投入新臺幣逾1,000萬元，超過500人次的義工人力，走過全台各縣市28個偏鄉部落，服務約6萬人次原鄉民眾。
