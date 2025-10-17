豬瘟消除 林保署感謝鄒族獵人提供野豬檢體佐證

快訊

中央社／ 嘉義縣17日電

世界動物衛生組織今年5月認證台灣為「豬瘟非疫國」，其中嘉義鄒族獵人協會協助將狩獵的野豬採樣送交檢測，為防疫提供重要佐證，林保署嘉義分署今天特別頒發感謝狀。

農業部林業及自然保育署嘉義分署發布新聞稿，鄒族獵人協會從109年度起執行嘉義分署的狩獵自主管理計畫，並制定自治自律公約，落實狩獵成果回報，同時參與自動相機監測狩獵物種族群的工作。

近年來，阿里山地區野豬族群監測結果為穩定，未有下降趨勢，顯示鄒族原住民在維持狩獵文化的同時，也兼顧野生動物族群永續利用的生態平衡。

嘉義分署表示，世界動物衛生組織（WOAH）今年5月正式認證台灣為「豬瘟非疫國」，其中鄒族獵人協會自110年度起，即協助將狩獵所得的野豬採樣送交農業部獸醫研究所檢測，歷年採樣結果證實台灣野豬並未受豬瘟感染，為防疫監測提供重要佐證。

嘉義分署分署長李定忠今天特別在觸口工作站頒發感謝狀，感謝鄒族獵人協會長期的協助與貢獻。

嘉義分署說，阿里山鄉鄒族獵人協會透過狩獵自主管理，由8個部落的分會長回報狩獵數量，並配合科學化監測野生動物數量。山美村的鄒族獵人安志堅，自110年起配合執行野豬檢體採樣工作，累計採檢18件，間接為台灣成為「豬瘟非疫國」貢獻心力。

