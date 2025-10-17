下周連假泡湯了？北市災防辦：颱風加東北季風共伴延續至光復節

受到準颱風風神與東北季風共伴影響，台北市預計從周日起至下周二將有持續性降雨，市區雨勢達大雨至豪雨等級，陣風可達6至7級；迎風面的陽明山區、內湖、文山、南港山區雨勢更可能達到豪雨以上，陽明山區陣風可能達10至12級。

北市災防辦指出，22日颱風遠離後，台北市仍持續受到東北季風與環境偏東風共伴效應影響，市區降雨可能達大雨等級，陣風達6至7級；陽明山區雨勢達大雨至豪雨等級，陣風達10至11級，影響時間預估持續到24日或25日清晨。

因將逢假日以及下周的光復節連假，台北市災害防救辦公室除了呼籲民眾暫勿前往山區及水域活動以策安全外，由於這波風勢及雨勢預估將持續一周，因此也特別要求相關局處預為做好相關整備措施。