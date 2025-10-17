聽新聞
下周連假泡湯了？北市災防辦：颱風加東北季風共伴延續至光復節
受到準颱風風神與東北季風共伴影響，台北市預計從周日起至下周二將有持續性降雨，市區雨勢達大雨至豪雨等級，陣風可達6至7級；迎風面的陽明山區、內湖、文山、南港山區雨勢更可能達到豪雨以上，陽明山區陣風可能達10至12級。
北市災防辦指出，22日颱風遠離後，台北市仍持續受到東北季風與環境偏東風共伴效應影響，市區降雨可能達大雨等級，陣風達6至7級；陽明山區雨勢達大雨至豪雨等級，陣風達10至11級，影響時間預估持續到24日或25日清晨。
因將逢假日以及下周的光復節連假，台北市災害防救辦公室除了呼籲民眾暫勿前往山區及水域活動以策安全外，由於這波風勢及雨勢預估將持續一周，因此也特別要求相關局處預為做好相關整備措施。
一、大地處加強戒備注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之清冊，必要時進行疏散撤離。
二、工務局轄下各處加強各項防汛整備工作及機具人員整備，另考量過往連續降雨期間有較多樹木倒塌案件，公園處針對市區行道樹、公園、廣場等地樹木加強巡檢修剪及維護；教育局所屬學校及各局處亦應針對權管樹木加強穩固。
三、因基隆河上游雨勢較大，水利處需密切監控本市河川水位高度，若河川水位有持續上升風險，應及早通知相關單位進行疏散撤離及啟動疏散門關閉作業。另針對抽水站進行試俥操作及加強防汛設備設施巡檢及移動式抽水機的維護保養工作。
