下周連假泡湯了？北市災防辦：颱風加東北季風共伴延續至光復節

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
下周一至下周三受颱風外圍環流及東北季風交互作用影響，北北基宜有較大雨勢發生的機率。本報資料照片
下周一至下周三受颱風外圍環流及東北季風交互作用影響，北北基宜有較大雨勢發生的機率。本報資料照片

受到準颱風風神與東北季風共伴影響，台北市預計從周日起至下周二將有持續性降雨，市區雨勢達大雨至豪雨等級，陣風可達6至7級；迎風面的陽明山區、內湖、文山、南港山區雨勢更可能達到豪雨以上，陽明山區陣風可能達10至12級。

北市災防辦指出，22日颱風遠離後，台北市仍持續受到東北季風與環境偏東風共伴效應影響，市區降雨可能達大雨等級，陣風達6至7級；陽明山區雨勢達大雨至豪雨等級，陣風達10至11級，影響時間預估持續到24日或25日清晨。

因將逢假日以及下周的光復節連假，台北市災害防救辦公室除了呼籲民眾暫勿前往山區及水域活動以策安全外，由於這波風勢及雨勢預估將持續一周，因此也特別要求相關局處預為做好相關整備措施。

一、大地處加強戒備注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之清冊，必要時進行疏散撤離。

二、工務局轄下各處加強各項防汛整備工作及機具人員整備，另考量過往連續降雨期間有較多樹木倒塌案件，公園處針對市區行道樹、公園、廣場等地樹木加強巡檢修剪及維護；教育局所屬學校及各局處亦應針對權管樹木加強穩固。

三、因基隆河上游雨勢較大，水利處需密切監控本市河川水位高度，若河川水位有持續上升風險，應及早通知相關單位進行疏散撤離及啟動疏散門關閉作業。另針對抽水站進行試俥操作及加強防汛設備設施巡檢及移動式抽水機的維護保養工作。

北市 豪雨 陽明山

相關新聞

連鎖超商上架加熱菸首日...石崇良突襲稽查販售情況 為這事當場糾正

衛福部放行加熱菸部分產品，上周起合法販售，連鎖超商今天正式鋪貨上架，衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員...

水面型光電板惹議 彭啓明：將納入環評 多少面積再研議

從七月的丹娜絲風災毀損逾10萬片光電板，到近日烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。環境部彭啓明今表示，將針對太...

假日急診中心傳亂象 石崇良：以基層為優先不會額外鼓勵、禁止強迫

為紓解急診壅塞，衛福部成立假日急診中心（UCC），11月2日六都14個點一同上路。不過有醫師指出，醫院出現內部鼓勵醫師與...

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

一到連假，許多台灣人都飛出國旅遊度假，在飛機上也都會享用到美味的餐點，但要注意回台灣時，飛機餐是不能攜帶入境的。動植物防疫檢疫署在官方臉書提醒有4類食品在入境前一定要吃光，或者通關前丟棄，否則最高會被罰100萬元。

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

