BLACKPINK掀熱潮 3家旅宿超收房價遭罰

韓國女團BLACKPINK將於18、19日2度站上高雄國家體育場（世運主場館）開唱，18日市區訂房率逾9成。高市觀光局公布房價稽查結果，有3家旅宿在演唱會期間超收房價，遭罰1萬元至3萬元。

觀光局長高閔琳表示，為維護高雄城市觀光形象與旅客住宿品質，觀光局除一般性稽查外，自天團宣布來高雄演唱消息公布後，即針對旅館房價展開多次專案稽查。自9月起至今，已聯合消保官針對重點區域完成近50家次的專案檢查。

高閔琳說，觀光局持續鐵腕嚴格執法，目前查獲1家非法旅宿處以強制執行斷水斷電，並查獲多家業者違規超收房價，均較去年及前年同期違規家數大幅減少。觀光局採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰，目前已見遏阻成效；後續將持續辦理定期稽查與不定期抽查，全力守護高雄城市觀光形象。

根據觀光局資料，3家違規旅宿業者為「日光高鐵精品旅館」、「南喃至嶼」、「藝宿家客棧」等，分別超收126元至630元不等，遭罰1萬元至3萬元。

BLACKPINK世運2場演唱會門票全數售罄，高雄市觀光局估計帶來逾3.2億觀光產值，經統計今年1月至10月20日止，包括歌手凱莉米洛、魔力紅、落日飛車、麋先生、告五人、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙、BLACKPINK等國內外知名藝人、團體在高雄舉辦共逾90場演唱會，共吸引近112萬人次，創造逾33億觀光產值。