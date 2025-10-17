快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

連鎖超商上架加熱菸首日...石崇良突襲稽查販售情況 為這事當場糾正

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影

衛福部放行加熱菸部分產品，上周起合法販售，連鎖超商今天正式鋪貨上架，衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。石崇良表示，稽查情況大致核可，但超商業者加熱菸菸草柱產品展示區域太過顯眼，有違反促銷疑慮，已請店長通知總公司改進。

台北市規定，高中職以下校園周邊50公尺，不得販售菸品，本次實際查核第一家超商，是校園周邊不得販售的超商。石崇良上前向店員表示，「我們是衛福部與台北市衛生局，來看一下菸品販售情形」，店家表示並無販售加熱菸，且已有張貼多處標示，告知民眾因店舖位於校園周邊，依法不販售菸品，但確實有不少民眾詢問。石向店員表示，因吸菸有害健康，不要告訴民眾購買地點。

第二家稽查地點為依法可販售加熱菸的店舖。石崇良說，稽查過程關注業者展示加熱菸情況，菸品販賣時，為避免廣告促銷，規定不可實品展示、直接陳列，菸草柱包裝圖像，也不可過於凸顯，照片不得超過實體包裝大小，且一定要有吸菸有害健康的警語及圖示，業者展示情況大致符合，但展示區域「將加熱菸與一般菸品區隔」。

石崇良說，這家超商展示加熱菸品方式與其他菸品不同，涉及凸顯加熱菸圖示，讓顧客容易發現這家店鋪有賣加熱菸，有可能引造成促銷效果，已當場向店長要求改善，並要求向總公司傳達訊息，要求分店改善。另，台北市政府建立掃碼系統，針對不可展示的加熱菸組合元件，一掃就知是否為違法品項，「這是很好的做法。」第三家為尚未上架加熱菸超商，稽查發現店家尚未販賣。

沈靜芬說，她向店長再三強調，禁止販賣菸品給未滿20歲青少年，請他落實店內人員教育，要「停看問」，甚至可以要求顧客出示證件，確定購賣者已年滿20歲，國健署將持續跟業者溝通，加強店員繼續教育，民眾也應配合店家要求，如果無法出示證明，店方可以拒絕販售，透過業者輔導、民眾教育雙重並行，盼杜絕青少年購買加熱菸品情況。

為避免外界質疑與加熱菸販賣者套好招，衛福部突襲稽查「來真的」，中午突告知將安排稽查活動，並派車接送媒體，媒體事前均不知稽查地點，路途中衛福部公務車司機一言不發，對稽查目的地保密到家。車輛直接駛抵稽查場地，才發現是位於台北市大同區一處連鎖超商，後續沈靜芬及石崇良座車抵達會合。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商，北市稽查人員展示加熱菸組合元件掃碼查詢結果為合法。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商，北市稽查人員展示加熱菸組合元件掃碼查詢結果為合法。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。記者林琮恩／攝影

加熱菸 超商 石崇良

延伸閱讀

假日急診中心傳亂象 石崇良：以基層為優先不會額外鼓勵、禁止強迫

馬太鞍溪重創 花蓮災民醫療費減免3個月、受災區民半年免繳健保費

石崇良：花蓮災民就醫減免 3災區免繳健保費半年

衛福部韌性特別預算編媒宣費 民眾黨大砍1600萬 石崇良：用於獨居老人

相關新聞

下周連假泡湯了？北市災防辦：颱風加東北季風共伴延續至光復節

受到準颱風風神與東北季風共伴影響，台北市預計從周日起至下周二將有持續性降雨，市區雨勢達大雨至豪雨等級，陣風可達6至7級；...

連鎖超商上架加熱菸首日...石崇良突襲稽查販售情況 為這事當場糾正

衛福部放行加熱菸部分產品，上周起合法販售，連鎖超商今天正式鋪貨上架，衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員...

水面型光電板惹議 彭啓明：將納入環評 多少面積再研議

從七月的丹娜絲風災毀損逾10萬片光電板，到近日烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。環境部彭啓明今表示，將針對太...

假日急診中心傳亂象 石崇良：以基層為優先不會額外鼓勵、禁止強迫

為紓解急診壅塞，衛福部成立假日急診中心（UCC），11月2日六都14個點一同上路。不過有醫師指出，醫院出現內部鼓勵醫師與...

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

一到連假，許多台灣人都飛出國旅遊度假，在飛機上也都會享用到美味的餐點，但要注意回台灣時，飛機餐是不能攜帶入境的。動植物防疫檢疫署在官方臉書提醒有4類食品在入境前一定要吃光，或者通關前丟棄，否則最高會被罰100萬元。

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。