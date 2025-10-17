連鎖超商上架加熱菸首日...石崇良突襲稽查販售情況 為這事當場糾正

衛福部放行加熱菸部分產品，上周起合法販售，連鎖超商今天正式鋪貨上架，衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，共計查核三家連鎖超商。石崇良表示，稽查情況大致核可，但超商業者加熱菸菸草柱產品展示區域太過顯眼，有違反促銷疑慮，已請店長通知總公司改進。

台北市規定，高中職以下校園周邊50公尺，不得販售菸品，本次實際查核第一家超商，是校園周邊不得販售的超商。石崇良上前向店員表示，「我們是衛福部與台北市衛生局，來看一下菸品販售情形」，店家表示並無販售加熱菸，且已有張貼多處標示，告知民眾因店舖位於校園周邊，依法不販售菸品，但確實有不少民眾詢問。石向店員表示，因吸菸有害健康，不要告訴民眾購買地點。

第二家稽查地點為依法可販售加熱菸的店舖。石崇良說，稽查過程關注業者展示加熱菸情況，菸品販賣時，為避免廣告促銷，規定不可實品展示、直接陳列，菸草柱包裝圖像，也不可過於凸顯，照片不得超過實體包裝大小，且一定要有吸菸有害健康的警語及圖示，業者展示情況大致符合，但展示區域「將加熱菸與一般菸品區隔」。

石崇良說，這家超商展示加熱菸品方式與其他菸品不同，涉及凸顯加熱菸圖示，讓顧客容易發現這家店鋪有賣加熱菸，有可能引造成促銷效果，已當場向店長要求改善，並要求向總公司傳達訊息，要求分店改善。另，台北市政府建立掃碼系統，針對不可展示的加熱菸組合元件，一掃就知是否為違法品項，「這是很好的做法。」第三家為尚未上架加熱菸超商，稽查發現店家尚未販賣。

沈靜芬說，她向店長再三強調，禁止販賣菸品給未滿20歲青少年，請他落實店內人員教育，要「停看問」，甚至可以要求顧客出示證件，確定購賣者已年滿20歲，國健署將持續跟業者溝通，加強店員繼續教育，民眾也應配合店家要求，如果無法出示證明，店方可以拒絕販售，透過業者輔導、民眾教育雙重並行，盼杜絕青少年購買加熱菸品情況。

為避免外界質疑與加熱菸販賣者套好招，衛福部突襲稽查「來真的」，中午突告知將安排稽查活動，並派車接送媒體，媒體事前均不知稽查地點，路途中衛福部公務車司機一言不發，對稽查目的地保密到家。車輛直接駛抵稽查場地，才發現是位於台北市大同區一處連鎖超商，後續沈靜芬及石崇良座車抵達會合。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康