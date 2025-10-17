線香怎麼燒最安全？ 內行人提醒：保持通風才是關鍵

不少民眾拜拜、禮佛習慣焚香，但近年越來越多人擔心長期吸入香煙會影響健康。就有網友在「mobile01」論壇發文，詢問如何挑選「安全、天然」的線香，並表示家中有癌症病史，因此特別在意香品對身體的影響，引發熱烈討論。

多數網友認為，只要是燃燒的行為，勢必會產生PM2.5等懸浮微粒，「再天然的香也會有煙害」，提醒若要在室內點香，一定要保持通風或搭配空氣清淨機、抽風機，盡量降低濃度。「每天都要燒香的話，抽風機是必要投資，能讓家中空氣稍微好一點。」

不過，也有人反對這種做法，直言「裝抽風機只是把毒氣排給別人，根本沒解決問題」，認為應該從源頭減少焚香習慣。內行人建議，可挑選燃燒時間短、成分單純的環保線香，或選用手工製作、含中藥材的天然香品，「化學香精或助燃劑雖能讓香點得快、味道濃，但對呼吸道是負擔。」

還有民眾選擇改以「心香」取代實體香。認為「虔誠在心，不在煙上」，像行天宮、部分寺廟早已禁止燒香、燒金紙，信眾仍絡繹不絕，顯示信仰核心早已轉向內在誠意。此外，更有人充滿創意，以陶製茶香爐加熱茶葉，散發淡淡香氣取代焚香，既保留儀式感，又無煙害。

總之，若真的想延續傳統焚香習慣，建議選擇天然材質的香品，搭配抽風、清淨設備，避免在密閉空間長時間吸入。信仰與健康並非對立，只要用心，香不一定要燒，誠意依舊能傳達。