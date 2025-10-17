快訊

假日急診中心傳亂象 石崇良：以基層為優先不會額外鼓勵、禁止強迫

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為紓解急診壅塞，衛福部成立假日急診中心（UCC），不過有醫師指出，醫院出現內部鼓勵醫師與醫護人員下班時間去假日急症中心上班等亂象。衛福部長石崇良今受訪回應，會以基層為優先，醫院不會額外鼓勵醫護人員參與。記者翁唯真／攝影
為紓解急診壅塞，衛福部成立假日急診中心（UCC），11月2日六都14個點一同上路。不過有醫師指出，醫院出現內部鼓勵醫師與醫護人員下班時間去假日急症中心上班等亂象。衛福部長石崇良今受訪回應，會以基層為優先，醫院不會額外鼓勵醫護人員參與。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇於臉書發文表示，UCC是鼓勵「基層診所」的醫師和護理人員，前往適用計畫的地區或區域醫院急診支援，承接醫學中心下轉的分流病人。然而，現實中卻出現了「奇怪的案例」有醫院鼓勵醫院內部的醫護人員在下班時間繼續來上UCC的班。

石崇良今出席花蓮馬太鞍溪堰塞湖醫療界賑災募款分享記者會時受訪說，急診壅塞背後有許多原因，非單一方法可以解決，UCC是其中一項措施，希望能夠結合社區的資源，特別是基層人力，所以在UCC提供服務的人員上，基層優先，在診所社區的的醫護人員優先。

石崇良說，UCC每周日開診一個月4天，一天2班最多8個班，不過都需要依照勞基法規定排班，若醫院醫護人員要來支援並沒有限制不行，但仍以基層人力為優先。但禁止醫院用「強迫」方式及也不需要額外「鼓勵」，若發現有相關問題，將不核准該醫院執行計畫，需按照規範執行。

假日急症中心目前規畫預計在周日或連續假日期間，早上8時至晚上12時提供服務，科別包括內科、兒科、外科等，從簡易外傷縫合及兒童發燒等。

