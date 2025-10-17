快訊

高雄榮總迎35周年院慶 出版專書紀錄醫療足跡

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄榮民總醫院今年成立35周年，院方出版專書「高榮三五永續共舞」，以人文與歷史角度切入，記錄醫院一路走來的醫療發展、公共責任與員工故事。

院長陳金順指出，高雄榮總是高屏唯一公立醫學中心，扮演南部醫療守門員角色，專書揭露不少被遺忘的過往，例如院址原本規畫在楠梓榮院，後來才落腳左營現址。

鼎金交流道設置也因醫院交通需求而誕生，書中回溯院區內紅樓歷史，原來是王新模窯業起家厝，透過訪談與老照片，勾勒當年風華。

陳金順表示，新冠疫情是近年最大考驗，高榮承擔防疫任務，包括急重症收治、疫苗施打、大型檢疫站與港口防疫，影像記錄成為專書重要篇章，作為公立醫學中心，高榮也長年協助偏鄉遠距診治、輔導屏東榮總、經營市立聯合醫院，持續提升南部醫療量能。

專書也收錄許多員工口述歷史，從建院工務人員回憶，到兩代護理師接棒杏林佳話、全家投入護理部故事，展現醫院如社區般生命力。

陳金順強調，出版專書不只是慶祝35周年，而是向社會交代醫院與城市共同走過的歷程，呼應ESG精神，專書採紙本與電子書並行發行，並寄送至國內各大圖書館，邀請民眾一起認識「南頂好醫院」文化與承諾。

