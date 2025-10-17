不只牙刷！「這縣市」率先通過 以後飯店禁提供瓶裝水、免洗餐具

飯店住房不再附礦泉水？新北市議會昨（16）日三讀通過《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，將擴大禁止旅宿業免費提供一次性用品的範圍，除盥洗備品外，包裝飲用水、免洗餐具、一次性吸管都列入管制，最快將於119年正式實施。

根據新北市環保局說明，這項條例共十一章五十八條，內容涵蓋溫室氣體減量、建築節能、循環經濟、能源創新、綠色運輸與氣候調適等核心議題，並設定減碳目標——2030年碳排須較2005年減少三成，2040年減少六成五。

市府表示，條例除呼應聯合國永續發展目標（SDGs），也要求排放量達一定規模的製造業與建築業公開碳排資訊並落實減量。新北去年度碳排量已較基準年減少12.7％，提前達成2025階段目標，未來將持續推動公有建築節能、工業燃油退場、公車與公務機車電動化等措施。

民生方面，自治條例特別針對旅宿與餐飲業的一次性用品設下明確規範。除中央早已禁止提供小於180毫升的盥洗用品外，未來旅宿業不得再免費供應瓶裝水、免洗餐具與吸管。市府指定的公私場域：包含政府機關、公校、醫療院所、百貨量販、超商與連鎖餐飲等。販售內用餐飲時亦不得提供免洗餐具，違者可罰1200至6000元，屆期未改者得按次開罰。

此外，為鼓勵民眾自備餐具與容器，條例也規範業者應提供優惠措施，並將訂定最低優惠金額。市府將建立「重複使用容器循環系統」，讓借用、歸還、清潔皆可在同一網絡內完成，打造更完整的減塑生態。

環保局長程大維指出，此舉不僅是環保政策，更是生活習慣的轉型。透過源頭減量、強化循環使用與建立制度誘因，希望讓「少丟一個塑膠湯匙」成為全民日常。