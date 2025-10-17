進口菜農藥超標不買就可避雷？ 專家曝「加工模糊地帶」恐成食安盲區

農糧署近日公布邊境查驗結果，3款進口蔬菜因農藥殘留超標，全數退運或銷毀，來源分別為越南與澳洲，品項包含高麗菜、羅曼萵苣與羽葉甘藍。雖然未流入市面，仍引發民眾關注食安問題。

資深菜販廖炯程指出，多數人以為避開購買進口蔬菜就能安心，事實上，許多加工後的食材早已模糊了產地界線。進口高麗菜經切絲、打碎後，常被用作炸豬排附餐、鍋貼或水餃內餡的一部分，「你不一定買進口菜，但很可能天天吃進口餡」。

他提醒，當蔬菜進入加工階段後，原料來源標示幾乎消失，讓消費者難以得知食材出處，這正是最容易被忽略的「加工模糊地帶」。廖炯程呼籲，除了關注單一品項的檢驗結果，也應推動加工食品標示透明化，讓消費者能真正了解食物的來源。

消息曝光後，不少民眾在社群留言感嘆，擔心自己早已吃下問題蔬菜。有網友說，原本愛吃娃娃菜，得知多數為越南進口後就不敢再買；也有人提到，在黃昏市場買到低價「NG高麗菜」，如今才懷疑是否與退運批次有關。

部分民眾則分享自保方式，像是購買時挑選標明產地的在地農產品，或在烹調前以小水流長時間沖洗減少殘留。不過，當蔬菜進入餐廳與冷凍食品後，來源更難查證，「或許外食時吃的鍋貼、水餃、高麗菜絲，全都來自進口原料」。

還有網友指出，夏季並非台灣高麗菜產季，市場中許多標榜「高山菜」的，其實是進口貨冒充；感嘆這樣的狀況與當年進口萊豬風波如出一轍，「大家都說沒買，但那些肉最後依然流入市場」。

面對層層加工與標示不明的現況，許多民眾呼籲主管機關應持續公布檢驗結果，並完善食品追溯制度，讓產品從產地到餐桌都能被清楚追蹤，唯有資訊透明，才能讓消費者真正吃得安心。