台東澎湖雙向包機首航 民眾開心「不用再翻山渡海」

台東-澎湖雙向包機今天首航，旅行社配合推出澎湖3日遊，許多民眾開心表示，到澎湖不用再翻山渡海了。台東縣政府表示，今天首航開啟台東與澎湖雙向旅遊合作新篇章。

今天上午台東縣政府交通及觀光發展處人員和首批搭機直航澎湖的遊客，在台東豐年機場迎接由澎湖飛抵台東的首班客機。

等待搭機前往澎湖的邱姓民眾開心說，過去要到澎湖旅遊必須開車或搭火車到西部，再搭船或是飛機到澎湖，能直接從台東搭飛機直航到澎湖，省去很多麻煩，「不用再翻山渡海」。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，今天共載運184名澎湖旅客前來台東，展開探索自然與文化的旅程，同時也載送184名台東旅客直飛澎湖，體驗海島風光與人文風情。

他表示，台東縣政府近年積極推動包機旅遊，今年度已吸引近3000名國際旅客透過包機造訪台東，創造逾新台幣5000萬元的觀光消費，這次澎湖航線的開通，除可延伸國際旅客行程、打造多站式旅遊體驗外，也能促進國內離島之間的深度連結，形成跨島串遊的新亮點。