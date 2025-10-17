快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

台東澎湖雙向包機首航 民眾開心「不用再翻山渡海」

中央社／ 台東縣17日電

台東-澎湖雙向包機今天首航，旅行社配合推出澎湖3日遊，許多民眾開心表示，到澎湖不用再翻山渡海了。台東縣政府表示，今天首航開啟台東與澎湖雙向旅遊合作新篇章。

今天上午台東縣政府交通及觀光發展處人員和首批搭機直航澎湖的遊客，在台東豐年機場迎接由澎湖飛抵台東的首班客機。

等待搭機前往澎湖的邱姓民眾開心說，過去要到澎湖旅遊必須開車或搭火車到西部，再搭船或是飛機到澎湖，能直接從台東搭飛機直航到澎湖，省去很多麻煩，「不用再翻山渡海」。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，今天共載運184名澎湖旅客前來台東，展開探索自然與文化的旅程，同時也載送184名台東旅客直飛澎湖，體驗海島風光與人文風情。

他表示，台東縣政府近年積極推動包機旅遊，今年度已吸引近3000名國際旅客透過包機造訪台東，創造逾新台幣5000萬元的觀光消費，這次澎湖航線的開通，除可延伸國際旅客行程、打造多站式旅遊體驗外，也能促進國內離島之間的深度連結，形成跨島串遊的新亮點。

澎湖 台東

延伸閱讀

澎湖風櫃國小永續釣魚日 用釣線牽起愛海行動力

歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流

阿公阿嬤活力SHOW 澎湖朝陽社區奪最佳創意獎

扶輪社澎湖動土建和平意象公共藝術 預計115年完工

相關新聞

水面型光電板惹議 彭啓明：將納入環評 多少面積再研議

從七月的丹娜絲風災毀損逾10萬片光電板，到近日烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。環境部彭啓明今表示，將針對太...

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

一到連假，許多台灣人都飛出國旅遊度假，在飛機上也都會享用到美味的餐點，但要注意回台灣時，飛機餐是不能攜帶入境的。動植物防疫檢疫署在官方臉書提醒有4類食品在入境前一定要吃光，或者通關前丟棄，否則最高會被罰100萬元。

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

少加水煮飯就能控糖？ 農糧署揭迷思：比例錯反而更糟

近年控糖飲食風氣盛行，不少人嘗試用「煮飯少加水」來降低升糖反應。農糧署提醒，雖然加水量確實會影響米飯中澱粉的結構，但僅靠這項做法並不能有效穩定血糖，真正的重點仍在整體飲食搭配與攝取比例。

Google Gemini免費AI修圖「Nano Banana」超多人用！Adobe嚇爛地位不保

Google Gemini在8月底推出全新AI圖片工具Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image），讓不少人下載嘗試Gemini，沒想到卻讓Adobe Firefly應用程式下載量暴跌逾50％，創下功能上線以來新低，也讓人質疑Adobe在未來發展是否還能順遂下去。

LINE貼圖、表情貼1折只有3天！25款每款6元、全買僅150元 特價清單一次看

LINE貼圖1折又來了！即起至10月20日（周一）止，推出「貼圖1折開趴啦」活動，包含貼圖及表情貼共有25款貼圖和表情貼統統1折，分成LINE STORE網頁版貼圖特價6元及手機版10代幣，可依自身需求購買，包含包含胖鯊魚鯊西米、變種吉娃娃、雙下巴阿北、豆卡頻道、鯊魚先生等貼圖，全部一次買完只要150元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。