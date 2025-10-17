快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

聽新聞
0:00 / 0:00

空服員之死 長榮航高層鞠躬道歉 承諾最負責任態度調查

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
長榮航空下午召開記者會，針對空服員疑似抱病服勤過勞之死，總經理孫嘉明（中）帶領一級主管鞠躬致歉。記者曾吉松／攝影
長榮航空下午召開記者會，針對空服員疑似抱病服勤過勞之死，總經理孫嘉明（中）帶領一級主管鞠躬致歉。記者曾吉松／攝影

34歲長榮航空孫姓空服員9月25日執勤完後下機，卻因病情惡化短短16天內病逝，引發外界檢討長榮航空過勞問題。長榮航空今午由總經理孫嘉明率領相關主管親上火線面對媒體回應。孫嘉明也率領一級主管向家屬及引發社會紛擾鞠躬道歉。

孫嘉明說，他要代表長榮航空再次向孫小姐的家屬表達最深最沉痛的歉意。這個歉意，是為了失去了一個夥伴，一個同伴，也是為了孫小姐家屬在這段期間承受了巨大的傷痛。再多的言語也無法挽回一條寶貴同仁的生命，也無法撫慰孫小姐心中的傷痛。

他說，事情發生到現在外界有很多批評指教，長榮航空都聽到也虛心接受，「我們並不是藏起來、躲起來，我們利用時間跟我們的心力去從事目前最重要的幾樣工作，就是要撫慰家屬，以及進行檢討」。

孫嘉明說，孫小姐住院的期間公司就與家屬保持聯繫，孫小姐離世以後，公司也希望陪伴他們走過艱難時刻。公司內部也啟動了最嚴謹的調查和程序，訪談每一位相關的同仁，希望能完整了解事情發生經過。「我們也知道任何的程序和流程，最終的目的只有一個，就是要保障所有在天上飛的，以及地上打拚的長榮人」。

「這次的事件對我們是非常沉痛的提醒」，孫嘉明說，也已經即刻啟動了內部精進的措施。從關懷通報流程、團隊評估到溝通協作強化，我們也承諾會以最高標準，達到更安全更健康的工作環境。

孫嘉明說，孫小姐的離開，對長榮航空來說是心中永遠的痛，逝去的不是只有一位同仁，而是無法持續照顧的優秀夥伴，「我們承諾會以最負責任的態度做好相關調查，也會給家屬完整的說明」。

長榮航空空服員示意圖。本報資料照片
長榮航空空服員示意圖。本報資料照片

長榮 主管

延伸閱讀

直播／空服員之死 長榮航空總經理率高層鞠躬道歉

長榮空服員抱病值勤離世 桃產總獻白玫瑰籲政府重視修法

長榮空服員猝逝…目前最重可罰150萬 是否加重裁罰政院這樣說

長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬

相關新聞

水面型光電板惹議 彭啓明：將納入環評 多少面積再研議

從七月的丹娜絲風災毀損逾10萬片光電板，到近日烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。環境部彭啓明今表示，將針對太...

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

一到連假，許多台灣人都飛出國旅遊度假，在飛機上也都會享用到美味的餐點，但要注意回台灣時，飛機餐是不能攜帶入境的。動植物防疫檢疫署在官方臉書提醒有4類食品在入境前一定要吃光，或者通關前丟棄，否則最高會被罰100萬元。

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

少加水煮飯就能控糖？ 農糧署揭迷思：比例錯反而更糟

近年控糖飲食風氣盛行，不少人嘗試用「煮飯少加水」來降低升糖反應。農糧署提醒，雖然加水量確實會影響米飯中澱粉的結構，但僅靠這項做法並不能有效穩定血糖，真正的重點仍在整體飲食搭配與攝取比例。

Google Gemini免費AI修圖「Nano Banana」超多人用！Adobe嚇爛地位不保

Google Gemini在8月底推出全新AI圖片工具Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image），讓不少人下載嘗試Gemini，沒想到卻讓Adobe Firefly應用程式下載量暴跌逾50％，創下功能上線以來新低，也讓人質疑Adobe在未來發展是否還能順遂下去。

LINE貼圖、表情貼1折只有3天！25款每款6元、全買僅150元 特價清單一次看

LINE貼圖1折又來了！即起至10月20日（周一）止，推出「貼圖1折開趴啦」活動，包含貼圖及表情貼共有25款貼圖和表情貼統統1折，分成LINE STORE網頁版貼圖特價6元及手機版10代幣，可依自身需求購買，包含包含胖鯊魚鯊西米、變種吉娃娃、雙下巴阿北、豆卡頻道、鯊魚先生等貼圖，全部一次買完只要150元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。