空服員之死 長榮航高層鞠躬道歉 承諾最負責任態度調查

34歲長榮航空孫姓空服員9月25日執勤完後下機，卻因病情惡化短短16天內病逝，引發外界檢討長榮航空過勞問題。長榮航空今午由總經理孫嘉明率領相關主管親上火線面對媒體回應。孫嘉明也率領一級主管向家屬及引發社會紛擾鞠躬道歉。

孫嘉明說，他要代表長榮航空再次向孫小姐的家屬表達最深最沉痛的歉意。這個歉意，是為了失去了一個夥伴，一個同伴，也是為了孫小姐家屬在這段期間承受了巨大的傷痛。再多的言語也無法挽回一條寶貴同仁的生命，也無法撫慰孫小姐心中的傷痛。

他說，事情發生到現在外界有很多批評指教，長榮航空都聽到也虛心接受，「我們並不是藏起來、躲起來，我們利用時間跟我們的心力去從事目前最重要的幾樣工作，就是要撫慰家屬，以及進行檢討」。

孫嘉明說，孫小姐住院的期間公司就與家屬保持聯繫，孫小姐離世以後，公司也希望陪伴他們走過艱難時刻。公司內部也啟動了最嚴謹的調查和程序，訪談每一位相關的同仁，希望能完整了解事情發生經過。「我們也知道任何的程序和流程，最終的目的只有一個，就是要保障所有在天上飛的，以及地上打拚的長榮人」。

「這次的事件對我們是非常沉痛的提醒」，孫嘉明說，也已經即刻啟動了內部精進的措施。從關懷通報流程、團隊評估到溝通協作強化，我們也承諾會以最高標準，達到更安全更健康的工作環境。