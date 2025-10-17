少加水煮飯就能控糖？ 農糧署揭迷思：比例錯反而更糟

近年控糖飲食風氣盛行，不少人嘗試用「煮飯少加水」來降低升糖反應。農糧署提醒，雖然加水量確實會影響米飯中澱粉的結構，但僅靠這項做法並不能有效穩定血糖，真正的重點仍在整體飲食搭配與攝取比例。

農糧署表示，米飯在烹煮時，加水多寡會影響澱粉結構，也會左右血糖上升速度。如果加水太多，澱粉會完全糊化、容易被人體吸收，血糖上升得比較快；若加水較少，澱粉部分沒有糊化，消化變慢，看似能讓血糖上升幅度減緩。不過，專家提醒，血糖控制並不只看升糖指數（GI），還要考量「升糖負荷」（GL），也就是實際吃進去的碳水化合物總量。

簡單來說，GI 反映的是單一食物讓血糖升高的速度，而 GL 則同時考量食物的 GI 值與吃的份量，能更真實反映餐後血糖的變化。即使飯煮得比較硬、GI 稍微降低，如果吃太多，血糖仍然會上升。

農糧署也指出，控制血糖的關鍵不在煮飯水量，而是整體餐盤的搭配。蛋白質、蔬菜、脂肪和膳食纖維的比例都會影響消化速度與血糖反應。像是米飯搭配高纖蔬菜和優質蛋白質，比單靠「減水煮飯」更能穩定血糖。

另外，若加水過少，米飯會偏硬，除了影響口感，也可能讓腸胃負擔變重。農糧署建議，與其糾結水量，不如從飲食習慣著手：控制飯量、搭配蔬菜和蛋白質、選擇糙米或雜糧飯，甚至吃冷飯或隔夜飯，都能增加「抗性澱粉」，幫助血糖更穩定。

農糧署提醒，健康飲食的重點不在於限制某種食材，而在於整體的平衡。下次盛飯時，可以想想碗裡是否有足夠的蔬菜和蛋白質；只要吃得均衡、控制份量，就能讓血糖穩定、身體更健康。