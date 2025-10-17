媒體報導加熱菸銷售 衛福部：強調市場反應涉變相廣告 可處百萬罰鍰

衛福部上月宣布放行2家國際菸商在台販售加熱菸，其中一家菸商產品，於10月11日開始可合法販售，業者並未選在放行首日立即上架，而是在今天才正式鋪貨。有媒體報導加熱菸銷售情況，提及民眾購買意願踴躍，對此，衛福部國健署強調，如報導形式上過度強調市場反應，恐以涉嫌「變相廣告」，最高可處百萬元罰鍰。

衛福部國健署指出，根據「菸害防制法」規定，菸品或指定菸品必要之組合元件，不得以「採訪、報導介紹或假借他人名義之方式宣傳」進行促銷或廣告，即使報導形式上是新聞，若其內容過度強調菸品的市場反應、銷售狀況，並以正面、引人購買的方式呈現，如使用「熱銷」、「搶購一空」、「排隊秒殺」、「網友狂推」、「爆量賣出」等詞句，或揭示品牌與型號、價格、折扣、購買通路與連結、開箱評測與好評推薦等內容，均可能被認定為變相的廣告或促銷行為。

國健署強調，若廣告業、傳播媒體業者，違反上述促銷或廣告方式規定，將依《菸害防制法》第33條規定，處新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰 。另依同法第34條規定，菸品製造業、菸品輸入業、廣告業、傳播媒體業者或廣告委託人以外之人，違反第12條各款促銷或廣告方式規定之一者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。

除新聞媒體外，國健署呼籲，民眾應確實遵守相關規範，不得以任何形式進行所有菸品之促銷、廣告，例如於社群張貼加熱菸開箱文、菸品相關貼文或影片，違者皆依法處辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康