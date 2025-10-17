回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

一到連假，許多台灣人都飛出國旅遊度假，在飛機上也都會享用到美味的餐點，但要注意回台灣時，飛機餐是不能攜帶入境的。農業部動植物防疫檢疫署在官方臉書提醒有4類食品在入境前一定要吃光，或者通關前丟棄，否則最高會被罰100萬元。

動植物防疫檢疫署官方臉書寫道，飛機或郵輪上的餐點，就跟免稅商品一樣屬於「境外」產品，因此不能帶回台灣，而且若餐點含有豬/雞/牛肉等禽畜肉類的餐食、夾有肉類/火腿/生菜的三明治麵包、生菜沙拉，以及香蕉、蘋果等附餐水果，在入境台灣前通通都要吃光光，或在通關前投入農產品棄置箱，也可以到防檢局檢疫櫃檯尋求協助，違規攜帶境外動植物產品，最高可罰新台幣100萬元。

根據《動物傳染病防治條例》第43條第8款規定，若從發生非洲豬瘟疫情的國家或地區違規攜帶豬肉產品入境，第一次查獲將裁罰20萬元，第二次（含以上）違規者則處以100萬元罰鍰。

除此之外，許多人在中秋節會買月餅來當伴手禮，動植物防疫檢疫署提醒「伍仁」、「金華」、「金腿」、「雲腿」，都是常見含肉成分的月餅口味，不管是回國攜帶伴手禮還是國外親友寄送餽贈，都不能帶回台灣。