三寶媽35歲就進入更年期 代謝症候群上身 透過生活習慣「F4」改善

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
10月18日是世界更年期日，今年主題為生活習慣醫學（Lifestyle Medicine），國健署慢性疾病防治組長曾桂琴（左起）、婦女更年期賦能計畫主持人張芳維、台台灣女人連線常務理事黃淑英、國健署慢性疾病防治組長吳建遠與國健署長沈靜芬、婦產科醫學會秘書長黃建霈、婦產科診所院長陳建銘、段志羚女士共同參與活動。 記者翁唯真／攝影
10月18日是世界更年期日,今年主題為生活習慣醫學(Lifestyle Medicine)

根據成人預防保健服務結果顯示，45至55歲正值更年期的女性約2成罹患代謝症候群，每5人就有1人，顯示荷爾蒙變化已成為中年女性健康的重要風險因素。衛福部國健署推動更年期生活習慣「F4」守則，分別是均衡飲食（Food）、規律運動（Fitness）、愉快心情（Feeling）及朋友支持（Friend），有助改善更年期代謝症候群。

三寶媽段志羚35歲時就覺得容易憂鬱、變胖且一直排汗，經診斷為早發性更年期，且出現代謝症候群症狀，經醫師建議飲食均衡並規律運動，如今45歲的她已獲得改善。

10月18日是世界更年期日，今年主題為生活習慣醫學（Lifestyle Medicine），國健署長沈靜芬表示，更年期荷爾蒙變化易導致血壓高、血糖高、血脂高和腰圍過粗、好膽固醇不足，若以上危險因子有三項以上，即是罹患代謝症候群，大幅增加心血管疾病與糖尿病等慢性疾病風險。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，青春期、懷孕期、更年期是女性人生三大重要階段，「更年期不是病，而是身體轉換的過程」，但在如今少子化及高齡化的情況下更顯重要，正值更年期的女性從生活習慣下手，就能遠離代謝症候群，建議要養成6大習慣，均衡營養、規律運動、充足睡眠、壓力管理、社會關係及遠離危害物質。

婦產科醫師陳建銘說，婦產科醫師從接生服務到健康照顧，陪伴女性也體會醫師角色重新定義，就他觀察，更年期 女性約3成5女性有代謝症候群，醫師應主動關懷、積極鼓舞女性逆轉代謝症候群、並給予鼓勵及陪伴。

國健署自2023年7月推動「代謝症候群防治計畫」，由醫療團隊評估病人慢性病風險因子，進而依照個人化的健康管理需求提供健康指導，並與病人共同訂定目標，提升參與度與改善成效。3年來已超過3100家診所、5200位醫師投入，協助約44萬人進行健康管理。

追蹤至少3次的45至55歲女性個案約2.7萬人，其中近3成5代謝症候群異常指標獲改善，近1成5緩解為非代謝症候群，顯示及早發現與生活習慣介入，有助降低更年期女性因荷爾蒙變化帶來的健康風險。

沈靜芬說，國健署推動生活習慣「F4」守則，包括均衡飲食（Food）、規律運動（Fitness）、愉快心情（Feeling）及朋友支持（Friend），可以遠離疾病及維持健康人生。台灣女人連線常務理事黃淑英說，除了疾病相關，衛福部也應協助教導陪伴民眾面對生命轉折及死亡。

