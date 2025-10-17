快訊

天災打不倒的「甜」 全台最貴木瓜每公斤385元出自林內

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全台10顆木瓜有3顆來自雲林縣林內鄉，受丹娜絲颱風、西南氣流影響，近7成損失，日前日昇種木瓜在台北果菜市場拍出每公斤385高價，刷新歷史，今農會舉辦木瓜評鑑，參賽農民僅往年半數，雖外觀、甜度略受影響，但仍有令評審驚豔的高品質木瓜。

林內鄉農會一年一度的「木瓜及熱帶蔬果嘉年華產業文化活動」今明兩天登場，今由木瓜評鑑打頭陣，今年受風災、雨災影響，鄉內木瓜損失近7成，木瓜評鑑延遲1.5個月舉辦，參加評鑑的木瓜件數僅32件，僅歷年的半數。

農會邀請嘉義大學園藝學系前教授李堂察、農業部農業試驗所研究員兼組長蔡志濃、農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所 副研究員徐智政、台北農產運銷公司拍賣員陳冠宇擔任評審，陳冠宇說，雖然品質有受到影響，但品質跟外觀仍具有一定水準，有幾組口感綿密、香氣十足、甜度也夠，令人驚艷。

李堂察說，一般風這麼大、雨這麼多，木瓜能夠種起來就很不容易，還能有這樣的品質，很不容易，且今年參賽的果型大小都很接近，很難得。

今年參賽木瓜平均甜度12、13度，現場甜度最高有15.7度，農會總幹事黃國洲表示，今年因災損影響，木瓜減產近7成，價格也創高，9月26日日昇種木瓜在台北果菜市場拍賣出一公斤385元的高價，刷新歷史紀錄，現在每公斤仍有280幾元，常見的台農二號木瓜現在每公斤仍要近百元，預估還要2個月價格才能回穩。

黃國洲表示，木瓜及熱帶蔬果嘉年華主活動今年以「親子共學、食農體驗」為主題，明天在農會前將有300多名親子體驗蔬果炒冰，並有農產品展售及木瓜、蔬果試吃及在地風味餐品嘗等，歡迎民眾共襄盛舉。

