健保總額成長率達5.5%，新藥預算卻縮水！病友憂用藥權益倒退

115年度健保總額協商結果已出爐，核定成長率達5.5%，健保總額也高達9,883.35億元，而其中新醫療科技預算為78.583億元，較前一年減少1.857億元，健保總額佔比從0.86%下降至0.79%，不增反減。國際新藥研發日新月異，加上超高齡社會到來，高齡與腎臟病等慢性病人口增加，病友團體憂心，健保新藥預算衰退，可能影響病患用藥權益，除了導致用藥中斷、用藥條件更嚴格，藥品適應症的擴增也將大受影響。

台大校友會文化基金會舉辦系列演講，台灣大學健康政策與管理研究所榮譽教授江東亮指出，全民健保的挑戰之一在於「錢永遠不夠用」，而背後三大決定因素包括人口老化、醫療科技發展與社會期待。

江東亮分析，全民健保政策目的是在保障全民就醫權益，同時也要兼顧總體經濟與個體經濟效率，健保實施後，國民平均壽命雖然沒有急遽增加，卻讓「醫療可避免死亡率」持續下降，從89年到114年，國人「一般平均餘命」與「健康平均餘命」從7.8歲縮減到7.4歲。

他表示。台灣健康平均餘命和日本相似，兩者差距雖然輸給日、韓、瑞典，但與加拿大、荷蘭、德國相差無幾，美國沒有全民健保，健康平均餘命最低，由此可知，民眾擁有就醫、用藥權益保障是何等重要。

在民眾就醫、用藥權益中，新藥運用往往可為病患帶來更多翻轉生活的契機。台灣病友聯盟理事長吳鴻來本身也是透析（俗稱洗腎）病患，她分析，新藥的使用與可近性，對腎臟病、自體免疫疾病等族群至關重要，隨新藥引進，不僅病情能有效控制，副作用也可能比較少，對提升生活品質很有幫助。

吳鴻來指出，有些疾病難以逆轉或很難根治，延緩疾病進程刻不容緩。若未能穩定控制，病人的生活將受嚴重衝擊，甚至可能危及生病，像紅斑性狼瘡就是其一。

新藥、擴增給付預算來源，來自三大區塊

以非癌症、非罕病新藥給付經費來說，含括慢性腎臟病、乾癬等自體免疫疾病、過敏性鼻炎等過敏性疾病、精神疾病、糖尿病等三高疾病等，疾病範圍廣大，且病患人數眾多，這些疾病的新藥與新適應症預算來自健保總額協商中的「新醫療科技」、「藥品及特材給付規定改變」（俗稱新藥擴增給付範圍）項目與近年新增的「暫時性支付」專款。

「新醫療科技預算的成長率，應與健保總額成長率同步！」吳鴻來指出，雖然理解健保預算資源有限，且受到嚴格管控，特別是價格較高的藥物，條件更常受到限縮，但「新醫療科技」預算須穩定成長，至少要與整體健保總額的成長率相同，病患的用藥、治療權益才能受到保障。

近年來，吳鴻來也觀察發現，俗稱新藥擴增給付範圍預算有明顯成長趨勢，從108年的3億增加到114年大約20億，成長幅度比新醫療科技預算更高，顯示重要性日益上升。

重大傷病卡，成為部分病患用藥阻礙

不過，吳鴻來也提醒，對於新藥，健保給付條件往往設定非常多的限制，即使藥物納入健保，也非所有「有需要的病人」都可獲得給付，舉例來說，像有些藥物給付規定侷限於必須擁有「重大傷病卡」，病患需符合嚴格診斷條件，且需花許多時間經過多項檢查與多位醫師診斷，才能獲得重大傷病卡，導致根據國際醫療指引可用藥的部分病患，僅因未取得重大傷病卡資格而無法獲得健保給付用藥，病人的經濟負擔大為增加。

吳鴻來指出，目前健保評估新藥是否納入給付，通常以最直接的藥品費用、病患人數為參考標準，而忽略了其他間接成本，因此建議，應將更全面的成本納入考量，像新藥能有效控制病情，進而減少病患住院、頻繁就醫費用，或使用急診資源的頻率也會降低，這些綜合效益計算下來，更能撙節整體醫療支出。