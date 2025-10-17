衛福部韌性特別預算編媒宣費 民眾黨大砍1600萬 石崇良：用於獨居老人

韌性特別預算立院今擬三讀通過，民眾黨主席黃國昌今指出，黨團發現韌性預算中衛福部偷渡高額媒宣費，因此提案刪減刪減1600萬。衛福部長石崇良今受訪表示，這次特別預算有三個業務，其中強化獨居長者服務，由於獨居長者 對網路及媒體宣傳接觸較少，要借重其他方式而編列預算。預算編列3200萬元，原本將刪除2600萬元，經說明同意，留下1600萬元，後續不足將從公務預算撥用。

石崇良今出席花蓮馬太鞍溪堰塞湖醫療界賑災募款分享記者會時受訪回應，這次特別預算主要有3個業務，分別為健保基金補充、弱勢生活補助增加及獨居長者服務強化。

石崇良說，預估約有70萬名獨居老人，要透過特別預算在2年內完成訪視，並連結包含送餐服務或緊急救援等資源。因為獨居長者不容易接觸到常見媒體或網路，所以需要花更多經費於在地通路，才能讓獨居長者知道資源在哪裡，且得到協助，因此編列媒宣費。

石崇良表示，民眾黨團認為，在有限預算下，編列3200萬元的媒宣費過高，一開始砍了2600萬元，但經昨天與黃國昌、立委陳昭姿說明經費的特殊性，及與過去公務預算編列並無重疊，獲得同意，改為刪減1600萬元。

對於預算減少，石崇良說，會調整並連結更多在地資源，在有限預算之下努力來做，把每一分錢都能夠用在正確的地方，讓獨居長者能夠透過特別預算照顧，未來若有不足，將撥用公務預算協助。

針對刪除預算，黃國昌日前指出，衛福部以照顧獨居老人當藉口，編列3200萬元媒宣費，黨團無法接受，因此提案刪減2600萬元，石崇良昨天到黨團說明後，同意刪減1600萬元。