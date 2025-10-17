快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

寄美國掛號信不明原因被退 中華郵政調整交寄服務

中央社／ 台北17日電

近期寄往美國及夏威夷國際航空函件因不明原因被退件，中華郵政公告，在與美國郵政溝通未得到明確結果前，即日起寄往美國信件暫停提供掛號服務，另暫停收寄往夏威夷國際航空函件。

受美國政府關稅政策影響，美國海關對進口郵件審查日趨嚴格，近期發生民眾寄往美國及夏威夷國際航空函件因不明原因被退件。中華郵政日前在官網公告表示，在與美國郵政溝通尚未得到明確結果前，為保障顧客權益，確保郵件能順利寄達，呼籲民眾配合交寄方式。

寄往美國郵件部分，中華郵政表示，信函、明信片、印刷物、新聞紙、郵簡等，請改以「平常函件」交寄，勿以掛號方式交寄；若有掛號需求，請改以掛號小包、國際e小包、國際包裹或國際快捷（EMS）等郵件種類交寄，並於登打EZPost託運單時，在物品種類勾選文件（Document）。

至於寄往夏威夷郵件，中華郵政指出，暫停所有函件類交寄；若民眾有交寄文件類需求，請以國際快捷（EMS）文件類交寄。

另外，針對10月1日至16日（含）前交寄至美國掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡，以及寄往夏威夷所有函件（含平常函件），尚未出口郵件，中華郵政表示，將儘速退回郵件予寄件人；已出口郵件，若後續確認因此次事件遭退回，將退還全額郵資。

美國 郵件 中華郵政

延伸閱讀

汽車晶片又出事！荷蘭安世暫停出貨 美中糾紛害全球車廠陷供應鏈危機

傳與防長就加勒比海行動爆不和 美南方司令提前離任

不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

相關新聞

秋颱風神將生成 賈新興：東北季風影響至光復節連假 急降溫又異常降雨

熱帶性低氣壓TD27號今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方1250公里之處（鵝鑾鼻東南方1560公里之處），以每小時27公...

「風神」颱風最快周日形成 海陸警報機率曝 將與東北季風共伴威脅北東

位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，今天已增強為熱帶性低氣壓TD27。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，將受高壓導引，往西至西...

風神颱風將生成 周日共伴效應「基北宜花」防致災雨 最糟情況曝

今年第24號颱風「風神」即將生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓TD27目前位於菲律賓東南方海域，...

跑馬資訊過多挨罵 北捷10月全線改善「抬頭看到站名」

台北捷運日前曾被民眾抱怨，原本應該顯示站名的跑馬燈，被宣導性的文字給阻擋，導致經常到站後仍不知道是哪一站的狀況。為此，北...

共伴、低壓帶接力威脅台灣 周日起長達7天累積雨量「不輸給1個輕颱」

熱帶擾動96W有機會增強為熱帶性低氣壓或「風神」颱風，明晚還有東北季風南下，中央氣象署預期將出現共伴效應，北部和東半部可...

沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

日本超商常可見御飯糰，日本網紅「Mura桑」今年從大阪移居沖繩，他在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，沖繩與日本其他地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。