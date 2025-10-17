寄美國掛號信不明原因被退 中華郵政調整交寄服務
近期寄往美國及夏威夷國際航空函件因不明原因被退件，中華郵政公告，在與美國郵政溝通未得到明確結果前，即日起寄往美國信件暫停提供掛號服務，另暫停收寄往夏威夷國際航空函件。
受美國政府關稅政策影響，美國海關對進口郵件審查日趨嚴格，近期發生民眾寄往美國及夏威夷國際航空函件因不明原因被退件。中華郵政日前在官網公告表示，在與美國郵政溝通尚未得到明確結果前，為保障顧客權益，確保郵件能順利寄達，呼籲民眾配合交寄方式。
寄往美國郵件部分，中華郵政表示，信函、明信片、印刷物、新聞紙、郵簡等，請改以「平常函件」交寄，勿以掛號方式交寄；若有掛號需求，請改以掛號小包、國際e小包、國際包裹或國際快捷（EMS）等郵件種類交寄，並於登打EZPost託運單時，在物品種類勾選文件（Document）。
至於寄往夏威夷郵件，中華郵政指出，暫停所有函件類交寄；若民眾有交寄文件類需求，請以國際快捷（EMS）文件類交寄。
另外，針對10月1日至16日（含）前交寄至美國掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡，以及寄往夏威夷所有函件（含平常函件），尚未出口郵件，中華郵政表示，將儘速退回郵件予寄件人；已出口郵件，若後續確認因此次事件遭退回，將退還全額郵資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言