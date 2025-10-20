2025桃園花彩節「花彩飛揚」 邀民眾一起漫步花田神采飛揚

文／ 桃園市政府農業局 提供

2025桃園花彩節「花彩飛揚」即將登場 浪漫花田與音樂共織秋日盛宴

鳳飛飛主題花田 × 花海裝置 × 音樂演出 邀民眾漫步大溪，感受花樂風采

2025桃園花彩節-花彩飛揚11/1即將登場，浪漫花田與音樂共織秋日盛宴。 圖／桃園市政府農業局 提供
2025桃園花彩節-花彩飛揚11/1即將登場，浪漫花田與音樂共織秋日盛宴。 圖／桃園市政府農業局 提供

2025桃園花彩節於大溪月眉休閒農業區盛大登場，展期自11月1日至11月9日，今年以「花彩飛揚」為主題，結合大溪女兒鳳飛飛的經典形象與音樂元素，打造浪漫花田音樂秋日盛宴。活動現場以繽紛花海與創意裝置交織出浪漫氛圍，吸引遊客漫步花間，享受秋日限定的美麗旅程。活動內容兼具視覺與聽覺雙重亮點，讓民眾能在花海與音樂中，感受農村之美，將在地人文記憶化為現場體驗，認識在地故事，體驗自然與生活的交融。

大地沉睡前，以種植大波斯菊、百日草及景觀向日葵的繽紛花田，展現蓬勃生命力，農民化身為大地彩繪藝術家，在休耕農地揮灑色彩，描繪出一幅幅充滿創意的花卉圖騰，讓在四季轉換之際，感受土地的美與農業的韌性。今年花田總面積約13公頃，包含了農民創意花田7.28公頃及花田圖騰區5.73公頃。

大溪繽紛花海吸引遊客漫步花間，享受秋日限定的美麗旅程。 圖／桃園市政府農業局 提供
大溪繽紛花海吸引遊客漫步花間，享受秋日限定的美麗旅程。 圖／桃園市政府農業局 提供

美拍點《好好愛我》，七彩愛心傳遞愛與希望，營造浪漫般童話氛圍。 圖／桃園市政府農業局 提供
美拍點《好好愛我》，七彩愛心傳遞愛與希望，營造浪漫般童話氛圍。 圖／桃園市政府農業局 提供

展區設置多座以帽子歌后意象打造的拍照裝置，包括「追夢花境」、「追夢帽廊」與融入鞦韆功能的「飛飛帽下的記憶」，另有以歌曲為靈感的「好好愛我」、「我是一片雲」、「飛向彩虹」及「飛飛卡麥拉」等互動作品，營造專屬大溪的音樂花田場景。

美拍點《我是一片雲》，民眾或坐或躺、徜徉花海，享受漫步雲端的悠閒氛圍。 圖／桃園市政府農業局 提供
美拍點《我是一片雲》，民眾或坐或躺、徜徉花海，享受漫步雲端的悠閒氛圍。 圖／桃園市政府農業局 提供

活動期間特別舉辦多場音樂演出。開幕式邀請偶像男團 ARKis 現場同樂，並安排花田音樂會邀集金曲歌王 許富凱、蕭煌奇 與長榮交響樂團、尋人啟事人聲樂團跨界演出；11月7日由 朱海君 溫暖獻唱，11月8日則由金鐘歌王 殷正洋、南方二重唱與桃園市立國樂團帶來經典民歌音樂會，節目豐富、卡司堅強。

大溪周邊也有許多經典美食、美麗景點，像是山豬湖生態親水園區、中庄吊橋等，民眾不妨安排一日遊，上午開始可以漫步花彩節現場，等到午後則可以到周邊景點漫步，或是場區內的特色美食餐館享用美饌。而大溪月眉休閒農業區也有相關體驗活動可以參與，相關線上報名資訊可查詢「大溪月眉休閒農業發展協會」臉書，活動現場也設有攤位可以品嘗大溪豆乾、在地美食，如果覺得一天玩不夠，還可以在大溪住一晚，當地也有特色民宿可以入住，感受農村入夜恬靜的氣息，忘卻生活煩擾。

更多「2025桃園花彩節」活動，可至桃園花彩節臉書粉絲專頁查詢
（網址：https://www.facebook.com/TaoyuanFCF?mibextid=JRoKGi
大溪區月眉休閒農業區臉書粉絲專頁
（網址：https://www.facebook.com/lotus.guanyin
及桃園好農臉書粉絲專頁查詢。
（網址：https://www.facebook.com/AgricultureInTaoyuan?mibextid=LQQJ4d

