超夯的萬金石馬拉松今午開搶 今年多了這3項新特色

每年萬金石馬拉松名額總是秒殺，明年新北市萬金石馬拉松於3月15日開跑，新北市長侯友宜今宣布，從今天中午開始至10月30日開放報名登記。今年萬金石新增的3亮點為以女性專屬名額、非二元性別組及視障配速員。

侯友宜今在萬金石馬拉松記者會表示，萬金石馬拉松是台灣首場金標籤賽事，也是首場獲得責任運動銀標章的馬拉松，希望透過這場賽事做到運動平權，2026年賽事首創在報名系統中增設非二元性別組別，讓每一位跑友都能真實展現自己。

此外，除原有全馬組視障配速員，在挑戰馬組也增設視障配速員，讓運動平權不是口號，且為鼓勵女性朋友們加入路跑行列，挑戰馬組新增的500個名額全部是女性專屬。

今年萬金石還推出有5款跑衣，今年擔任萬金石馬拉松的形象大使林可彤也穿上萬金石專屬的跑衣亮相，她笑稱每一款都非常喜歡想要全部買下。體育局表示，2026年萬金石跑衣設計以北海岸自然風光為靈感，透過剪影方式，打造出5款跑衣，另有限量300件「隱藏版跑衣」，將由全民選出。