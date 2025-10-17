更年期女性約2成有代謝症候群 慢性病風險大增

快訊

中央社／ 台北17日電

更年期是女性生命歷程的新挑戰，尤其對健康影響大，成人預防保健服務結果顯示，45至55歲正值更年期女性，每5人就有1人罹患代謝症候群，心血管疾病與糖尿病等慢性病風險大增。

每年10月18日是「世界更年期日」（WorldMenopause Day），今年主題為「生活習慣醫學」（Lifestyle Medicine），提醒更年期女性可透過日常作息守護身心。

衛生福利部國民健康署慢性疾病防治組科長曾桂琴今天在衛教記者會中，簡報「代謝症候群防治計畫」執行成果。根據成人預防保健服務結果顯示，45至55歲正值更年期女性，約有2成罹患代謝症候群，顯示荷爾蒙變化已成為中年女性健康的重要風險因素。

而更年期女性因荷爾蒙變化，曾桂琴表示，易導致三高（血壓高、血糖高、血脂高）和腰圍過粗、好膽固醇不足，若以上危險因子有3項以上，即是罹患代謝症候群，會大幅增加心血管疾病與糖尿病等慢性病風險。

曾桂琴指出，自2022年推動至今，已有逾3100家診所、5200名醫師參與，協助44萬人進行健康管理。追蹤結果顯示，在45至55歲女性中，近3成5的代謝症候群指標獲得改善，約1成5成功緩解為非代謝症候群。

婦產科醫學會秘書長黃建霈則分享國健署提出的「F4」生活守則，分別為Food（飲食），少油、少鹽、減糖，多蔬果與蛋白質、鈣質；Fitness（運動），每週運動150分鐘以上，結合伸展與肌力訓練；Feeling（情緒），培養興趣、紓解壓力、維持良好睡眠；Friendship（人際），建立支持網絡，透過閨密互動與社群活動減壓。

國健署長沈靜芬說，只要及早介入、改變生活型態，就能穩定控制更年期代謝變化，讓人生2.0階段更健康。女性可善用成人預防保健服務及「健康九九+網站」更年期保健館，查詢手冊、影音與懶人包資源，從吃、動、心3面向全面管理健康，讓更年期成為人生升級的開始。

更年期 風險 醫學會

