午睡醒來視力模糊誤以為中暑 竟是缺血性腦中風

別以為中風一定會出現手腳無力、嘴角歪斜等症狀，一名50多歲黃姓男子上月午休醒來，突然發現視力模糊、頭暈，原以為中暑，經醫師診斷卻是缺血性腦中風。醫師提醒，眼球活動無力、單側眼皮下垂、看東西模糊或複視，可能是腦中風警訊，千萬不要輕忽。

黃姓男子說，上月15日中午，他回家後覺得很累，以為是天氣太熱中暑，睡一覺就好，晚上6點多睡醒，發現視力模糊不清，一開始沒有在意，是太太看到他右眼怪怪的，提醒與她父親曾經中風的病狀類似，才趕緊到員榮醫院急診處就醫，再轉介給陳彥秀醫師。

陳彥秀檢查後，發現黃男右眼眼球偏向外側，無法往內側移動，左眼活動正常，四肢肌力與語言功能皆無異常。因雙眼無法對焦，造成視線模糊與步態不穩，才會頭暈，隨後安排MRI磁振造影檢查，確認腦幹有小範圍缺血性病灶，確診為缺血性腦中風。

經治療後，黃男接受抗血小板與抗凝血藥物治療，預防再次中風，並配合復健改善，恢復良好，已順利出院，持續規則服藥與追蹤。

陳彥秀表示，許多人以為中風一定會出現手腳無力、嘴角歪斜等症狀，其實中風的表現多樣化，需要緊急就醫，由專業醫生評估，才能接受最及時的治療。

陳彥秀以黃男為例，一隻眼睛活動正常，但另一隻眼睛卻無法往內側移動。這樣突然發生的情況，除中風外，還需要考慮其他原因，如糖尿病相關的血管病變，神經免疫性疾病例如重症肌無力，多發性硬化症，泛視神經脊髓炎等。

陳彥秀表示，判斷中風的法則主要為「FAST」，用於快速辨識臉部、手臂、說話的症狀：F（Face）—請對方微笑，觀察嘴角是否歪斜或臉部兩側不對稱；A（Arm）—請對方雙手平舉，看是否有一邊無力下垂；S（Speech）—觀察說話是否含糊不清或無法表達；T（Time）—掌握時間，若懷疑中風，應立刻撥打119送醫。