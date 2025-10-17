準風神颱風水氣+東北季風威脅恐強風暴雨 這2天影響最大 由北而南降溫

菲律賓東方的熱帶性低氣壓，預計周日前後有機會增強為「風神」颱風。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，它的外圍環流將為台灣附近帶來明顯水氣，加上明晚之後東北季風南下，北部和宜蘭、花蓮地區降雨狀況就會變得比較明顯，尤其要注意東北部地區的雨量。

今天到明天白天依然高溫炎熱的天氣型態為主，不過謝佩芸表示，明天晚上開始隨著東北季風增強，加上台灣南方的熱帶性低氣壓外圍雲系影響，周日之後的天氣就會有明顯的轉變，北部、宜蘭、花蓮地區會有明顯降雨出現，且各地氣溫也會逐漸下降。

謝佩芸表示，周日之後、尤其下周一之後，和這幾天的天氣型態差異非常大，要留意氣象署發布的最新天氣資訊。

目前天氣現況，謝佩芸表示，台灣仍然受到太平洋高壓影響範圍，大致上天氣還是晴朗穩定，不過在迎風面還是有些水氣，所以基隆北海岸、宜蘭地區昨晚到今天清晨有一些局部降雨出現。

謝佩芸表示，菲律賓東方的熱帶系統，這個低壓區在今天凌晨2時發展為熱帶性低氣壓，而這個熱帶性低氣壓未來將逐漸往菲律賓移動。今天到明天這個熱帶性低氣壓會持續朝西、接近菲律賓的中部，預計周日前後，有機會增強為輕度颱風「風神」。周日開始，它的方向會逐漸朝西北移動，預計通過菲律賓呂宋島，下周一進入南海。

因為熱帶性低氣壓的路徑相對偏南邊，謝佩芸表示，和台灣有些距離，但是它整個外圍環流還是會為台灣附近帶來明顯水氣，加上明晚之後東北季風南下，所以這段期間北部和宜蘭、花蓮地區降雨狀況就會變得比較明顯。

未來降雨趨勢，謝佩芸表示，今天到明天白天整體來說天氣相對穩定，山區注意局部午後雷陣雨，今天白天各地平地大致上比較晴朗，到了明天白天，中午過後東北部、基隆北海岸地區就要留意有局部短暫雨出現，但是整體來說今明兩天降雨狀況不是太多。

到了明晚之後隨著東北季風影響，謝佩芸表示，北台灣尤其桃園以北、宜蘭地區，降雨狀況就會愈來愈明顯。所以明晚開始到周日，桃園以北、宜蘭地區降雨狀況變多，東半部地區到恆春半島，甚至南部地區也會有些局部短暫雨出現，中部地區還是以山區降雨為主。

謝佩芸表示，預期水氣影響最明顯的時間落在下周一、下周二，北部地區、宜蘭，一直到北花蓮，可能會有局部豪雨出現，花東地區也會有短暫雨，其他地方受到整個水氣影響也會有局部性短暫雨出現，所以下周一之後各地天氣都是並不穩定的。

下周三之後，隨著颱風逐漸往南海、比較遠離台灣的方向移動，謝佩芸表示，颱風外圍環流帶來的水氣是減少，但是受到東北季風持續影響，同時台灣還是在低壓帶的影響下，整個東半部地區仍然會有比較明顯的降雨。預期下周三之後北部地區降雨減少，不過宜蘭、花東地區會有比較明顯的降雨出現。

謝佩芸表示，後續這些降雨的區域、時間點、降雨強度，都會受到未來熱帶性低氣壓的位置和發展狀況而定，仍有不確定性，氣象署會持續觀察。

溫度方面，謝佩芸表示，今天晴朗穩定，各地白天高溫有機會來到32至35度，感受上依然相當熱，局部地區可能會有少數36度以上高溫出現。

明天隨著整個風場影響，氣溫依然偏高，不過，謝佩芸表示，明天白天竹苗地區可能會出現36度以上高溫。周日東北季風開始南下，所以桃園以北、宜花地區高溫有些下降；但是這時候過山背風的地區是中部地區，周日中部地區高溫會特別明顯，要留意可能會有36度以上高溫。

謝佩芸表示，下周一隨著東北季風影響，加上水氣增多，降雨比較明顯，各地溫度就有比較明顯下降趨勢。

溫度趨勢，謝佩芸表示，今明兩天白天高溫依然都很高，是比較炎熱的狀況。周日北台灣、宜花地區從白天高溫34、35度左右，降到30度以下，中南部溫度還是偏高的。到了下周一之後，各地氣溫就會有明顯下降趨勢，和近期差很多，要留意溫度變化。

周六前注意高溫，外出注意防曬。謝佩芸表示，周日開始會由北，然後下周一中南部有轉涼的感覺。明晚起迎風面降雨增加，尤其周日、下周一之後，降雨比較明顯，尤其北部、宜花容易有局部大雨或豪雨出現，其他地方在台東、中南部山區會有局部大雨。

謝佩芸表示，東北季風南下之後，風力會明顯增強，尤其是沿海地區和離島地區，周日、下周一之後風力會非常強，沿海的風浪會明顯增大，會有長浪狀況，海邊活動要特別注意安全。

預期颱風將和東北季風交互作用，謝佩芸表示，目前以路徑狀況評估，這個颱風走屬於比較台灣南邊的位置，所以在它通過台灣南方的時候，的確會帶來一些東南風和偏東風的水氣，到時候要看它和東北風下來的氣流交會的區域，形成的比較明顯的雨帶有沒有直接影響到台灣。

是否有可能發布海上陸上警報？謝佩芸表示，距離台灣比較遠，目前來看發布颱風警報機率偏低。後續稍微有些不確定性，所以除非它更往北，就是從巴士海峽通過，就會離台灣比較近。但現在資料來看，它的路徑走呂宋島中部，所以相對發警報的機率比較低的。