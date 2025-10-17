影／飲品摻入乾燥劑…顧客傻眼「吞了好幾顆」 衛生局出手了

高雄一名消費者在季洋咖啡購買一杯法芙娜榛果可可，喝到一半咬到脆物，原以為是榛果，直到發現沒有味道才吐出來，赫然發現是透明顆粒狀的乾燥劑，當場傻眼。衛生局稽查發現業者竟已將可可粉全數丟棄，仍依違法食安法裁罰6萬元以上罰鍰。

消費者在Threads發文，下班在苓雅區季洋咖啡吧購買一杯法芙娜榛果可可，咬到脆脆的東西，原以為是榛果，吞了幾顆下去，想想怎麼沒味道，吐出發現是透明的顆粒而且不少，才驚覺是乾燥劑。

消費者說，事後向業者反映，卻僅退錢處理，若身體不適再自行看醫生，完全沒有提到任何實質的道歉或補償，直呼處理態度草率。

業者回應，經查是巧克力包裝乾燥劑包破裂，才導致顆粒混入飲品，並強調依網路資訊乾燥劑屬無毒，提醒消費者若兩天內出現腸胃不適，應立即就醫，並再次表達歉意。

衛生局今天稽查，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，現場檢視產品原料無異物。

業者表示，已接獲民眾反映販售產品內有異物，坦承為店內保鮮盒裝可可粉乾燥劑包破損導致，經發現後該罐可可粉已全數丟棄，目前未販售可可粉相關飲品，依食品安全衛生管理法第15條暨同法第44條規定，裁罰6萬元以上罰鍰。

衛生局另依食品良好衛生規範準則查察作業場所，於備製流程中未有防止交叉汙染措施等缺失，已責令業者限期改善，屆期未改善將依違反食品安全衛生管理法第8條暨第44條規定，裁罰6萬元以上罰鍰。