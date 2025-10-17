快訊

雄獅旅遊攜手《Garena 傳說對決》跨界合作 策展鐵道旅遊新潮流

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅旅遊首度攜手《Garena 傳說對決》，將遊戲元素融入「藍皮解憂號」觀光列車，及南港禮賓室、藍皮意象館，打造「遊戲 X 旅遊」的沉浸式體驗。圖/雄獅旅遊提供
鐵道旅遊專家雄獅旅遊，看好策展鐵道旅遊潛力，包列趟次年增3成 。主題策展觀光列車包列需求持續升溫，列車不再只是交通工具，更被視為移動的策展舞台與新興的沉浸式體驗場域，雄獅旅遊，此次首度攜手人氣手遊《Garena 傳說對決》，將遊戲元素融入「藍皮解憂號」觀光列車，

及南港禮賓室、藍皮意象館，打造「遊戲 X 旅遊」的沉浸式體驗。活動期間玩家不僅在遊戲內有專屬的線上任務，及限定海風號包列活動；完成指定任務或購買藍皮解憂號車票，還可獲得九週年限量虛寶卡，及專屬於九週年的巡夢系列造型，感受九周年的獨特旅程。

雄獅旅遊指出，觀光列車策展包列因具備封閉私密、專屬場域與高話題度等特性，包列趟次需求逐年攀升，年增約3成，客群以品牌行銷、新品發表、企業獎勵旅遊為主，成為各界打造專屬活動的全新選擇。

包括「鳴日廚房」曾舉辦畢業典禮、知名手機新品發表會、豪華汽車品牌VIP活動；「海風號」與富邦美術館合作的藝術列車之旅，及「藍皮解憂號」夜行列車策展等，皆展現觀光列車於不同情境下的靈活運用與價值，成為結合品牌故事與旅遊體驗的創新場域。

雄獅旅遊攜手在臺灣連續五年蟬聯月活躍用戶第一《Garena 傳說對決》，共同迎接遊戲九週年，推出「巡夢列車 9 你上車」主題合作，將遊戲世界延伸至真實鐵道旅程，藍皮解憂號列車與藍皮意象館以「巡夢車站」為概念，重現玩家從第一至八週年的故事篇章與珍貴回憶。

南港禮賓候車室特別設置九週年主題展區，展示角色立牌、主題玻璃與拍照打卡點。活動期間，搭乘藍皮解憂號即可獲贈九週年限量虛寶卡、或於南港禮賓室現場消費並出示遊戲畫面，除獲贈九週年限量虛寶卡並享9折優惠；11 月 1 日起登入遊戲並完成指定任務，更能領取神聖等級造型：「蘇巡夢·浮生領航」。

此外，還有限定海風號包列活動，列車內部精心設置多個互動區與遊戲元素，帶領玩家在移動旅程中與遊戲角色相遇，體驗結合故事、角色與鐵道的沉浸式冒險，開啟品牌策展與文化交流的新篇章。

雄獅旅遊指出，觀光列車策展包列趟次需求逐年攀升，年增約3成，成為各界打造專屬活動的全新選擇。圖/雄獅旅遊提供
藍皮解憂號列車與藍皮意象館以「巡夢車站」為概念，重現玩家從第一至八週年的故事篇章與珍貴回憶。圖/雄獅旅遊提供
台灣連續五年蟬聯月活躍用戶第一《Garena 傳說對決》，11 月 1 日起登入遊戲並完成指定任務，領取神聖等級造型。圖/《Garena 傳說對決》提供
