光復節連假國道將湧出遊返鄉車潮 高公局公布好走時段

10月25日光復節連假為今年最後一個連假，預期將有許多人計畫出遊或返鄉。高速公路局提醒大家，連假期間國道交通需求大增，尖峰時段容易有壅塞情形。依高公局交通分析結果，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議多利用替代道路，或以下國道好走時段避開壅塞。

高公局說，10月24日及25日南向西部國道建議上午6時前或中午12時後出發。國道5號建議上午5時前或下午5時後出發。10月25及26日北向西部國道南部地區建議上午9時前出發，中部地區建議中午12時前出發。國道5號建議早上9時前出發。

另為分散尖峰車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

最後，連假期間國道交通量大，尖峰時段部分瓶頸路段易車多壅塞。高公局呼籲用路人耐心駕駛，全程保持專注；切勿任意變換車道或違規行駛未開放通行之路肩，並勿疲勞駕駛。另提醒用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時不要使用輔助駕駛系統，以免系統無法及時判斷路況而發生憾事。