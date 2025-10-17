觀光署率7業者參加2025年 ITB Asia 成果亮眼

2025年ITB Asia展會於新加坡盛大舉行，交通部觀光署率領宏祥旅行社、茹曦酒店、飛亞旅行社、雄獅旅行社、儷庭旅行社、同城華里旅行社及愛邁斯活動整合行銷共7家業者設館參展。以「Waves of Wonder」為主題的臺灣館，透過整合旅遊資源、文化展演及政策推廣，成功吸引國際買主注目，展現臺灣作為國際會展與觀光目的地的多元魅力。

觀光署指出，展會期間，臺灣館舉辦一場團體簡報（Group Appointment），透過ITB Asia官方平台邀約特定高潛力買主參與，包括來自歐洲及東南亞的旅行社、跨國企業活動策劃部門、國際飯店集團及專業旅遊媒體代表。簡報聚焦臺灣會展產業優勢，包含完善的場館設施、便利的國際交通、多元的補助措施與高效率的專業服務，並結合「親山、親海、樂環島」品牌形象，引發買主高度關注。

觀光數說，現場買主普遍對於臺灣兼具觀光與會展條件的優勢表達濃厚興趣，不少業者提出後續合作洽談意願，特別是在獎勵旅遊與跨國企業活動方面，顯示臺灣在亞洲市場具備明顯競爭力。除了專業簡報外，臺灣館內邀請「畫糖叔叔」進行文化展演亦深獲好評。許多買主親自體驗傳統技藝，對臺灣豐富的文化底蘊與創新展現留下深刻印象，進一步提升合作好感度。觀光署認為，文化體驗是推廣旅遊與會展的重要元素，有助於塑造臺灣獨特且具記憶點的國際形象。

近年觀光署積極推動「TAIWAN – Waves of Wonder」品牌，並在印尼、印度、法國、加拿大及澳洲等地設立觀光服務分處（TTIC），持續透過海外旅展、數位行銷及多元推廣活動強化臺灣的國際曝光。本次參展ITB Asia，正是這些政策成果的具體展現。

觀光署指出，隨著亞洲旅遊市場快速成長，ITB Asia已成為區域內最具影響力的B2B平台。此次參展不僅促進臺灣業者與國際買主的實質交流，也有助於爭取更多獎勵旅遊及國際會議落地臺灣。展望未來，觀光署將持續整合產官資源，推動臺灣躍升為亞洲重要的MICE與觀光樞紐。