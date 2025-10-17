台灣醫界聯盟基金會搭橋 台日再生醫療聯手進攻國際舞台

財團法人台灣醫界聯盟基金會16日舉辦「以再生醫療勾勒臺灣未來」研討會，會中包括日本再生醫療創新論壇（FIRM）委員長崛清次博士、全球再生醫療CDMO龍頭之一Minaris Advanced Therapies日本總監坂東博人博士，以及經濟部產業發展署副署長陳佩利等，共同探討再生醫療產業鏈結與合作新模式。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，全球再生醫療市場正以驚人速度成長，CDMO（委託開發與製造）需求持續攀升，AI與機器學習技術則成為製程優化關鍵。預估至2033年，先進治療CDMO市場將達345.3億美元。

林世嘉強調，台灣擁有完善醫療體系、市場需求、健全法規環境及優秀專業人才四大優勢，並提出六大策略建議：建立跨部會協作與彈性監管體系、推動永續支付制度、強化研發與人才培育、促進跨國臨床試驗、培養跨域與法規專才，以及建構產業生態與CDMO聯盟，助台灣再生醫療躍上國際舞台。

Minaris日本總監坂東博人則指出，北美再生醫療市場規模高達44億美元，是亞太地區的十倍，台灣應把握此契機加速國際布局。他表示，Minaris可在細胞製程尚未成熟時提供日本或歐洲廠域的技術支援，並透過全球CDMO網絡確保製程順暢與成本效益。台灣企業可利用橫濱基地的「Intra-transfer」模式快速銜接美國市場。此外，日本經產省已投入330億日圓建設CDMO設施，Minaris與湘南I-Park共同推動「租賃型CPC」模式，協助台灣業者以合理成本完成自主管理與製造，加速全球布局。

日本再生醫療創新論壇（FIRM）委員長暨VC Cell首席技術長崛清次表示，日本再生醫療市場雖僅佔全球約3%，但隨著iPS細胞技術的進步，市場正穩健成長，眼科領域年複合成長率達6.2%，已有五項產品獲准上市。VC Cell與iPS細胞研究基金會合作，運用MAHOLO雙臂機器人自動化細胞製備與移植，使高侵入性手術轉化為注射型療法，並與美國FDA及多國合作開發。他強調，結合台灣臨床能量與日本iPS技術，雙方合作將加速驗證與商品化，打造再生醫療跨國合作新典範。

經濟部產業發展署副署長陳佩利表示，政府已將再生醫療列為國家策略性產業，自2022年《生技醫藥產業發展條例》修正通過以來，已有27家公司申請租稅優惠、投入再生醫療相關領域，目前全台再生醫療產值已達新台幣66億元，並有4家企業成功上市。未來，政府將透過經濟部生物科技產業推動小組（BPIPO）持續深化臺日合作，強化國際接軌。

台北醫學大學總顧問何弘能指出，台灣若要讓再生醫療邁向國際，需具備全球視野與策略思維。與製藥大廠合作時，必須先釐清法規依據、智慧財產權及市場定位三大要素，方能有效布局。他強調，自動化與AI是推動再生醫療國際化的重要動能，可提升製程效率與臨床競爭力。

資誠聯合會計師事務所會計師林冠宏則從投資角度分析，投資人除重視創新性，也關注市場潛力與法規遵循。台灣上市櫃CDMO公司達20家、市值逾新台幣一兆元，顯示法規明確帶來正向效應。他指出，具PIC/S GMP認證的製造能力、清楚的出場策略（IPO或M&A），及平台型技術的潛力，都是投資人關注焦點。

工研院生醫與材料研究所副組長陳瑜帆表示，工研院正積極推動「一次到位」（Right First Time）與「綠色製程」概念，結合國內臨床資源以加速臨床試驗進程。他建議可在工研院建立試量產（pilot production）機制，並提供放大生產（scale-up）相關技術諮詢，協助業者在產品開發初期即導入量產思維，縮短從研發到商業化的時程，加速再生醫療產業鏈成熟發展。