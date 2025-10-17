骨鬆背痛別輕忽 高齡婦「閃到腰」竟是3節脊椎骨折
「原以為只是閃到腰，沒想到竟是3節脊椎骨折！」78歲陳姓婦人3個月前車禍後出現下背疼痛，急診時被診斷為背部挫傷返家休養，持續服藥仍不見改善，甚至求助傳統整脊療法。直到近日疼痛加劇，再度就醫拍攝X光，才發現第二腰椎出現嚴重壓迫性骨折，進一步核磁共振（MRI）檢查竟又發現第八與第十胸椎也骨折。所幸在聖馬爾定醫院骨科黃立人醫師施行「飛梭椎體成形術」後，疼痛迅速緩解，隔日即可下床活動。
黃立人指出，這並非個案，僅在1周內，他就收治3位七旬女性患者因長期背痛就醫，最終皆確診多處椎體壓迫性骨折。3人皆患有嚴重骨質疏鬆，初期症狀卻常被誤認為肌肉拉傷或退化性疼痛，延誤治療時機。
「骨質疏鬆是沉默的疾病，往往在發生骨折時才被發現。」黃醫師說，當骨密度下降、骨頭結構變得如蜂窩般脆弱時，即使只是輕微跌倒、彎腰、搬重物，甚至打噴嚏，都可能造成椎體塌陷，引發劇烈背痛與行動受限。
他指出，胸腰椎是身體主要支撐部位，也是骨鬆壓迫性骨折好發區。特別是高齡女性，因停經後荷爾蒙變化、肌力與平衡感下降，更容易跌倒受傷，形成「骨鬆—跌倒—骨折」惡性循環。
針對治療方式，黃立人說，輕度壓迫性骨折可採保守治療，包括臥床休息、止痛及骨質補充；但若疼痛劇烈或多節骨折，建議採「椎體成形術」（俗稱灌骨漿手術），能快速穩定骨骼、緩解疼痛、縮短臥床時間。以陳女士為例，術後隔日即可行走，顯示效果顯著。
值得注意的是，今年健保制度已放寬骨鬆藥物給付標準，除次級預防外，也納入初級預防範圍。凡骨密度T值≦-2.5合併糖尿病（需用胰島素）、類風濕性關節炎或長期使用類固醇等高風險族群，即可在未骨折前接受治療。此舉可望降低骨折發生率與失能風險。
黃立人呼籲年長者若有原因不明背痛、身高變矮或駝背等現象，應盡早接受骨密度檢查與專業評估。日常生活應維持均衡飲食、適度日曬、補充鈣質與維生素D、規律運動，以強化骨質與肌力，預防跌倒與骨折。
