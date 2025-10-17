偏財機會又來了！台彩2款新品刮刮樂 總獎金逾10.1億元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台彩「一路發」與「歡樂賓果」2款刮刮樂新品。業者提供
台灣彩券公司17日推出「一路發」與「歡樂賓果」2款刮刮樂新品，「一路發」每張售價新臺幣200元，票面中滿載金磚的發財車，搭配鑲滿鑽石的數字「8」與麻將牌「發」，充滿好運連發的好預兆，獎金也特別以「8」為倍數規劃，頭獎200萬元共有5個；「歡樂賓果」每張售價100元，為熱門益智延長型連線玩法遊戲入門款，只要連線成功就得獎金，「4角全中」還可獲得獎金1萬元，頭獎30萬元共有7個；2款新品總獎項超過357萬個，總獎金逾10.1億元。

「一路發」每張售價200元，票面上滿載金磚的發財車與一連串銀光閃耀的數字「8」，搭配鑲嵌閃亮鑽石的「8」與麻將牌「發」，疾駛過程隨風揚起鈔票，充滿好運連發好預兆，遊戲玩法與獎金規劃也巧妙運用與「發」諧音的「8」倍數作為規劃，搭配「一刮即中」及「刮三中三」玩法簡單有趣，讓民眾有機會刮中800元、1,600元、8,000元、16,000元及80,000元等獎項，800元（含）以上的獎項超過25萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率30.25%。

「歡樂賓果」每張售價100元，為深受消費者喜愛的益智延長型連線玩法遊戲入門款，票面以可愛派對元素如禮物、氣球、蛋糕及彩帶等作為點綴，呈現即將連線達陣得獎金的歡樂氛圍，若「您的號碼」出現在「賓果號碼」中且任3個號碼連成一線（直線、橫線或對角線），即可依連線成功數，獲得其對應的獎金，「4角全中」也可獲得獎金1萬元，充滿刮獎趣味，500元（含）以上的獎項超過24萬個，頭獎30萬元共有7個，總中獎率33%。

彩券 刮刮樂

