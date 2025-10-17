快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

一個小孩可聘移工？打工趣調查：7成家庭偏好彈性家事服務

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
目前移工主要以照顧老人為主，政府打算開放其有一名幼兒也可聘移工，各界看法分歧。圖/本報資料照片
目前移工主要以照顧老人為主，政府打算開放其有一名幼兒也可聘移工，各界看法分歧。圖/本報資料照片

政府近期提出「未來一個小孩的家庭也能申請家務移工」的政策構想，旨在減輕雙薪家庭的育兒與家務負擔。消息一出便引發社會關注，但根據打工趣最新《家務外包偏好》調查，多數家庭對此政策興趣不高，僅18.4%家庭表示願意聘僱家務移工。相比之下，高達73.1%家庭對平台式彈性家事服務表示有興趣。

過去家務協助多倚賴長期住家移工，但現代年輕家庭則更重視隱私、居住空間與彈性安排，正推動家務外包市場邁入「去住家化」的新時代。

為回應近年家庭對「彈性家事服務」需求的快速成長，打工趣攜手專業家事服務平台「潔客幫」推出《百萬家事員培訓計畫》。參與者完成14小時初階居家清潔課程後，即可上線接案，時薪最高可達450元。課程由中華民國家事職業認證協會專業師資授課，內容涵蓋居家清潔、收納整理、家電清洗等實務教學，旨在提升家政服務專業度，並改善市場資訊不透明與服務品質不一的現況。

調查結果顯示，僅有 3.7% 的家庭已實際聘雇家務移工，29.9% 的受訪家庭明確表示完全不考慮聘僱移工，另有 51.6% 表示「雖曾考慮但仍有顧慮」。在不考慮聘僱的原因中，近七成（69.5%）認為支出過高是最大阻力，其次是沒有多餘房間安置（63.3%）以及擔心影響家庭隱私與作息（61.6%）顯示空間與隱私問題與經濟壓力並列主要考量。此外，語言溝通困難（34.2%）與擔心移工逃跑或罰款（47.7%）也占據相當比率。

這些數據反映出台灣年輕家庭普遍面臨的現實困境—開銷緊縮與居住空間有限，再加上對隱私與生活節奏的重視，使多數人對長期同住型的家務協助模式興趣不高。即使政府未來放寬家務移工的聘僱資格，也未必能吸引多數家庭採用，如何在有限空間中維持生活品質與自主性，才是推動家務協助需求轉型的關鍵。

調查進一步指出，超過七成（73.1%）受訪家庭對「平台式彈性家事服務」表達興趣，使頻率以每月一次（37.9%）為主，其次為每季一次（22.3%）與每月兩次（20.6%），另有15.1%的受訪者表示，僅在大掃除或臨時忙碌時使用。相較於傳統家務移工的長期住家式服務，現代家庭更傾向依照生活節奏排定例行清潔，或在特定高需求時段，透過數位平台彈性尋求協助。

當被問及平台式家事服務相較於全職移工的主要優勢時，可彈性安排時間以 74.3% 高居首位；其次為可依預算按次收費（67.1%）與無需提供住宿空間（57.8%），另有 40.5% 的受訪者指出能依需求選擇服務內容是最大吸引力。

從中觀察發現「隨需使用、短時服務、低負擔」已成為家務外包的新趨勢。而平台化的家務協助模式，不僅更貼近雙薪家庭的生活節奏與空間條件，也反映出台灣家戶從「長期僱傭」邁向「彈性合作」的新時代。

聘雇家務移工通常需支付仲介費、每月薪資、勞健保與就業安定費，並負擔三餐及生活開銷，每月總支出約 30,000–35,000元，且多為 住家式、全天候服務，對空間及隱私的要求較高。相較之下，透過平台聘請的彈性家事服務多為按次計費，平均時薪400–600 元，每次約2–4小時，適合針對特定家務項目進行短時協助，例如清潔、備餐或接送小孩。

移工 隱私 小孩

延伸閱讀

勞動力檢討 擬擴大引進移工

台灣黑戶寶寶難納健保 關愛之家籲解醫療困境

關愛之家攜手momo購物、周天成 募集給移工「黑戶寶寶」的愛

七成家庭偏好彈性家事服務「打工趣 X 潔客幫」推家事員培訓

相關新聞

秋颱風神將生成 賈新興：東北季風影響至光復節連假 急降溫又異常降雨

熱帶性低氣壓TD27號今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方1250公里之處（鵝鑾鼻東南方1560公里之處），以每小時27公...

「風神」颱風最快周日形成 海陸警報機率曝 將與東北季風共伴威脅北東

位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，今天已增強為熱帶性低氣壓TD27。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，將受高壓導引，往西至西...

風神颱風將生成 周日共伴效應「基北宜花」防致災雨 最糟情況曝

今年第24號颱風「風神」即將生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓TD27目前位於菲律賓東南方海域，...

跑馬資訊過多挨罵 北捷10月全線改善「抬頭看到站名」

台北捷運日前曾被民眾抱怨，原本應該顯示站名的跑馬燈，被宣導性的文字給阻擋，導致經常到站後仍不知道是哪一站的狀況。為此，北...

共伴、低壓帶接力威脅台灣 周日起長達7天累積雨量「不輸給1個輕颱」

熱帶擾動96W有機會增強為熱帶性低氣壓或「風神」颱風，明晚還有東北季風南下，中央氣象署預期將出現共伴效應，北部和東半部可...

沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

日本超商常可見御飯糰，日本網紅「Mura桑」今年從大阪移居沖繩，他在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，沖繩與日本其他地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。