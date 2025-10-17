一個小孩可聘移工？打工趣調查：7成家庭偏好彈性家事服務

政府近期提出「未來一個小孩的家庭也能申請家務移工」的政策構想，旨在減輕雙薪家庭的育兒與家務負擔。消息一出便引發社會關注，但根據打工趣最新《家務外包偏好》調查，多數家庭對此政策興趣不高，僅18.4%家庭表示願意聘僱家務移工。相比之下，高達73.1%家庭對平台式彈性家事服務表示有興趣。

過去家務協助多倚賴長期住家移工，但現代年輕家庭則更重視隱私、居住空間與彈性安排，正推動家務外包市場邁入「去住家化」的新時代。

為回應近年家庭對「彈性家事服務」需求的快速成長，打工趣攜手專業家事服務平台「潔客幫」推出《百萬家事員培訓計畫》。參與者完成14小時初階居家清潔課程後，即可上線接案，時薪最高可達450元。課程由中華民國家事職業認證協會專業師資授課，內容涵蓋居家清潔、收納整理、家電清洗等實務教學，旨在提升家政服務專業度，並改善市場資訊不透明與服務品質不一的現況。

調查結果顯示，僅有 3.7% 的家庭已實際聘雇家務移工，29.9% 的受訪家庭明確表示完全不考慮聘僱移工，另有 51.6% 表示「雖曾考慮但仍有顧慮」。在不考慮聘僱的原因中，近七成（69.5%）認為支出過高是最大阻力，其次是沒有多餘房間安置（63.3%）以及擔心影響家庭隱私與作息（61.6%）顯示空間與隱私問題與經濟壓力並列主要考量。此外，語言溝通困難（34.2%）與擔心移工逃跑或罰款（47.7%）也占據相當比率。

這些數據反映出台灣年輕家庭普遍面臨的現實困境—開銷緊縮與居住空間有限，再加上對隱私與生活節奏的重視，使多數人對長期同住型的家務協助模式興趣不高。即使政府未來放寬家務移工的聘僱資格，也未必能吸引多數家庭採用，如何在有限空間中維持生活品質與自主性，才是推動家務協助需求轉型的關鍵。

調查進一步指出，超過七成（73.1%）受訪家庭對「平台式彈性家事服務」表達興趣，使頻率以每月一次（37.9%）為主，其次為每季一次（22.3%）與每月兩次（20.6%），另有15.1%的受訪者表示，僅在大掃除或臨時忙碌時使用。相較於傳統家務移工的長期住家式服務，現代家庭更傾向依照生活節奏排定例行清潔，或在特定高需求時段，透過數位平台彈性尋求協助。

當被問及平台式家事服務相較於全職移工的主要優勢時，可彈性安排時間以 74.3% 高居首位；其次為可依預算按次收費（67.1%）與無需提供住宿空間（57.8%），另有 40.5% 的受訪者指出能依需求選擇服務內容是最大吸引力。

從中觀察發現「隨需使用、短時服務、低負擔」已成為家務外包的新趨勢。而平台化的家務協助模式，不僅更貼近雙薪家庭的生活節奏與空間條件，也反映出台灣家戶從「長期僱傭」邁向「彈性合作」的新時代。

聘雇家務移工通常需支付仲介費、每月薪資、勞健保與就業安定費，並負擔三餐及生活開銷，每月總支出約 30,000–35,000元，且多為 住家式、全天候服務，對空間及隱私的要求較高。相較之下，透過平台聘請的彈性家事服務多為按次計費，平均時薪400–600 元，每次約2–4小時，適合針對特定家務項目進行短時協助，例如清潔、備餐或接送小孩。