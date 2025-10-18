快訊

想讓自己更有競爭力？網友熱議Top8第二外語

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
想讓自己更有競爭力？網友熱議Top8第二外語。 圖片來源/Unsplash
想讓自己更有競爭力？網友熱議Top8第二外語。 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「第二外語」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的第二外語有哪些。

在全球化時代，只會英文一種外語似乎已經不夠，許多人為了興趣、旅遊或追星而學習「第二種外語」，不但能拓展自己職涯競爭力，更能結識不同國籍的朋友。從亞洲鄰近國家到歐洲各國廣泛使用的語言，選擇多元且有趣，一起來看看網友熱議的八種第二外語吧！

台灣人均「日語」N1？　追劇追星必學「韓語」跟偶像更貼近！

▲ 網友熱議Top8第二外語 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議Top8第二外語 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「第二外語」的討論，可以發現「日語」穩坐第一寶座。除了日本動漫、偶像文化影響深遠外，鄰近國家的地理優勢也讓日語成為許多人進修的首選。有網友分享自己曾在路上被一位奶奶用日語詢問自己是不是日本人，用日語回覆後，才發現對方也是台灣人，這段趣事引起許多網友留言，表示也有過類似經驗，笑稱「台灣人人均N1是真的」。

K-POP、韓劇席捲全球多年，讓「韓語」學習需求仍然不減。許多追星人為了更貼近偶像、第一時間理解偶像的發言，甚至參與線上線下的互動，積極投入韓文學習，直言「愛他就學他的語言」、「聽懂偶像講的話，真的很有成就感！」有網友更形容「因為彼此而變得更好，這才是追星的意義」，點出學韓語不只是為了看懂歌詞或追劇順暢，而是一種與偶像連結的方式，甚至成為自我成長的動力來源。

此外，近期教育部大力推行法語課程，希望進一步落實多元外語學習，引起部分網友議論，表示「法語是西方第二國際語言，地位不輸英語」。另外，「德語」則因留學需求成為熱門選擇，有網友分享，德國的世界級大學學費相對英國、美國便宜，「德語系國家多，就業與學術發展機會大」。

至於「西班牙語」則因使用國家眾多、人口廣泛，也吸引不少學習者，有網友笑稱「西語使用者人數快速增加，連林書豪都被問過會不會說西語」，顯示西班牙語熱度同樣不容小覷。

語言學習不只是讓自己身上多備一門技能，更是一把能打開不同文化大門的鑰匙，讓我們在跨國交流中更有自信，累積不同的經驗與機會。或許下一個改變人生的契機，就藏在你決定挑戰的那一門語言中！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「第二外語」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/11~2025/09/11，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

