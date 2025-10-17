衛福部上周放行加熱菸合法販售 連鎖超商今天上架 店員：公司超謹慎

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
今天連鎖超商已開始販售加熱菸及吸食器具。示意圖，記者林琮恩／攝影。
衛福部上月宣布放行2家國際菸商在台販售加熱菸，其中一家菸商產品，於10月11日開始可合法販售。據傳相關產品早在11日之前就報關抵達台灣，但業者並未選在放行首日立即上架。今天連鎖超商已開始販售加熱菸及吸食器具，店員表示，總公司對此事非常謹慎，不准各店舖提前將加熱菸品項圖示加入櫃檯菸品販售區，要求今天才可換上有加熱菸的販售列表。

不過，在這家連鎖超商在加熱菸上架前，屢傳插曲。先是提前與菸商合作在國內舉行菸品販售內部說明會，原預計舉辦100場，被民團發現後，向衛生局檢舉且挨罰，計畫喊卡；後續又被媒體發現，還未到加熱菸可販售日期，就在APP上架產品，還標明售價，拒菸聯盟向衛福部檢舉，衛福部國健署將資料移請地方政府處理，並指出最高可罰鍰2500萬元。

國健署指出，某超商App一度上架加熱菸菸草柱多種品項售價及販售，該行為涉及違法菸品廣告促銷，已移送台北市衛生局處理，若違規屬實，如果查處屬實，刊登者為菸品製造或輸入業者，可處500萬元以上，2500萬元以下罰鍰。

國健署強調，全國僅有2家業者、14個加熱菸品項與4款組合元件取得核准，其他任何未經審查產品一律違法，該署已於114年10月1日召開「全國菸害防制執法聯繫會議」，將審查通過之合法加熱菸品項資料與電子識別查對工具，提供各單位作為統一的執法依據，加熱菸管理一切依法執行，相關產品仍屬指定菸品，不得促銷、不得廣告、不得展示。

不過，民團對加熱菸仍充滿憂心，台灣拒菸聯盟曾舉行記者會指出，菸害防制法修法禁止電子煙、加味菸，唯獨加熱菸可進行審查，但衛福部尚未禁止加味菸，就開放含口味添加物在內的加熱菸進入國內，簡直是本末倒置，具有香氣的加熱菸上市，恐吸引更多青少年吸菸，根據官方預估的加熱菸市場規模換算，國內將增加超過14萬吸菸人口，盼政府盡快公告禁止加味加熱菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 衛福部 衛生局

