疏運「鏟子超人」 台鐵新自強號增停光復站至光復節連假
因應光復鄉災後重建，台鐵新自強號持續增停光復站。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，台鐵公司感謝救災超人的付出，為持續支援花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，保持關懷能量不間斷，昨天起至10月26日期間光復節連假，16列次EMU3000型新自強號增停光復站。
台鐵公司說，順行：22次、408次、410次、418次、426次、324次、442次、436次、5238次。逆行：405次、301次、421次、427次、21次、441次、443次。
相關增停列車車次、時刻，台鐵公司表示，可至台鐵公司網站及「台鐵e訂通」App查詢，歡迎救災超人繼續前往光復鄉協助災後重建。
不過，風神颱風即將生成，中央氣象署預期將和東北季風「共伴效應」，可能造成北部和東半部持續性豪大雨。中央前進協調所昨天舉行「風神颱風緊急應變作為協調會」，討論颱風進入警戒區24小時內撤離計畫。總協調官季連成說，預估颱風威脅時間點是周日、下周一，警報發布前將勸導「鏟子超人」勿再進災區。
