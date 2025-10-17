快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

疏運「鏟子超人」 台鐵新自強號增停光復站至光復節連假

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
因應光復鄉災後重建，台鐵新自強號持續增停光復站。本報資料照片
因應光復鄉災後重建，台鐵新自強號持續增停光復站。本報資料照片

因應光復鄉災後重建，台鐵新自強號持續增停光復站。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，台鐵公司感謝救災超人的付出，為持續支援花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，保持關懷能量不間斷，昨天起至10月26日期間光復節連假，16列次EMU3000型新自強號增停光復站。

台鐵公司說，順行：22次、408次、410次、418次、426次、324次、442次、436次、5238次。逆行：405次、301次、421次、427次、21次、441次、443次。

相關增停列車車次、時刻，台鐵公司表示，可至台鐵公司網站及「台鐵e訂通」App查詢，歡迎救災超人繼續前往光復鄉協助災後重建。

不過，風神颱風即將生成，中央氣象署預期將和東北季風「共伴效應」，可能造成北部和東半部持續性豪大雨。中央前進協調所昨天舉行「風神颱風緊急應變作為協調會」，討論颱風進入警戒區24小時內撤離計畫。總協調官季連成說，預估颱風威脅時間點是周日、下周一，警報發布前將勸導「鏟子超人」勿再進災區。

因應光復鄉災後重建，台鐵新自強號持續增停光復站。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
因應光復鄉災後重建，台鐵新自強號持續增停光復站。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
因應光復鄉災後重建，台鐵新自強號持續增停光復站。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
因應光復鄉災後重建，台鐵新自強號持續增停光復站。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

台鐵 颱風 災後

延伸閱讀

「風神」颱風最快周日形成 海陸警報機率曝 將與東北季風共伴威脅北東

風神颱風將生成 周日共伴效應「基北宜花」防致災雨 最糟情況曝

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

光復鄉村長統整撤離名單 老弱婦孺、平房優先避難備戰準颱風風神

相關新聞

秋颱風神將生成 賈新興：東北季風影響至光復節連假 急降溫又異常降雨

熱帶性低氣壓TD27號今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方1250公里之處（鵝鑾鼻東南方1560公里之處），以每小時27公...

「風神」颱風最快周日形成 海陸警報機率曝 將與東北季風共伴威脅北東

位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，今天已增強為熱帶性低氣壓TD27。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，將受高壓導引，往西至西...

風神颱風將生成 周日共伴效應「基北宜花」防致災雨 最糟情況曝

今年第24號颱風「風神」即將生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓TD27目前位於菲律賓東南方海域，...

跑馬資訊過多挨罵 北捷10月全線改善「抬頭看到站名」

台北捷運日前曾被民眾抱怨，原本應該顯示站名的跑馬燈，被宣導性的文字給阻擋，導致經常到站後仍不知道是哪一站的狀況。為此，北...

共伴、低壓帶接力威脅台灣 周日起長達7天累積雨量「不輸給1個輕颱」

熱帶擾動96W有機會增強為熱帶性低氣壓或「風神」颱風，明晚還有東北季風南下，中央氣象署預期將出現共伴效應，北部和東半部可...

沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

日本超商常可見御飯糰，日本網紅「Mura桑」今年從大阪移居沖繩，他在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，沖繩與日本其他地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。