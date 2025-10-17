淘寶雙11！狂吸新客來正宗淘寶買「淘寶貨」

快訊

文／ 張元禎 提供

淘寶於台灣正式啟動雙11購物節，聯手中國信託推補貼名額無上限。 圖／張元禎 提供
淘寶宣布啟動雙11購物節，瞄準台灣數百萬無卡族、學生以及南台灣新客群，與中國信託合作推出補貼名額無上限的「新用戶運稅費通包大補貼」。主打新用戶首筆訂單選擇「跨境貨到付款」，可享運費、稅費、服務費通包優惠，還能在全台超過7,000間的7-EVELEN門市先取貨再付款。搭配「新用戶專享人民幣1元」專區商品，首單可用不到新臺幣5元的銅板價，享受免運、免稅、免服務費的跨境購物體驗。

全球跨境市場穩定成長！將帶動當地相關產業迎來全新增長機遇
據「台灣跨境電商進出口關鍵數據解析」調查指出，2024年台灣進口包裹總額增長至656億元，十年間成長196.8%；包裹總量也自從2014年的1,582萬件攀升至5,847萬件，增幅高達269.5%，顯示台灣跨境電商市場在價與量皆持續穩健成長。

劉慧娟分享，淘寶是全世界供給最豐富的平台，全球用戶可享受超過20億商家。 圖／張元禎 提供
淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟分析：「海外跨境品牌及商品，可增加本地消費者日常消費之外的多元商品選擇，且因跨境模式不同於本地電商，在介面設計、選品推薦、支付、物流、客服及退貨等履約環節各有挑戰。不過危機就是轉機，這些挑戰反而讓淘寶有更多機會針對不同客群的購買場景，創新出多元且具差異性的服務產品來優化用戶消費體驗。淘寶近年專注投入資源，解決不同客群遭遇的各種跨境交易問題，成功帶動台灣市場連續五年保持雙位數成長。在全球跨境電商市場保持穩健增長的大趨勢下，今年我們也有信心能延續這個紀錄。」

淘寶雙11主打「用淘寶跨境貨到付款更划算」，新手買淘寶在7-ELEVEN先取貨再付款。 圖／張元禎 提供
首購淘寶在7-ELEVEN先取貨再付款最安心
淘寶與中國信託合推新用戶首購用跨境貨到付款可享「運稅費通包大補貼」
由中國信託支援用戶認證，及與7-ELEVEN獨家合作的「淘寶跨境貨到付款」服務，已於9月底全面開放所有用戶使用。即日起，新用戶完成中國信託用戶認證後，首筆訂單選跨境貨到付款即可享專屬運費折抵券、免費升級尊榮包稅，以及免技術服務費的「運稅費通包大補貼」優惠（運費補貼上限人民幣30元、尊榮稅費補貼上限新臺幣1,000元、免技術服務費補貼上限新臺幣50元）。

淘寶56倍券最狂補貼登台　88VIP最少可領人民幣5,000元雙11消費券
老用戶10月20日起尊榮包稅服務只要半價
淘寶開放台灣用戶可透過信用卡直接購買「88VIP購物卡」，訂閱即享「百萬商品95折」、「大促消費卷」、「天天紅包」、「退貨免運費」、「專屬客服」五大VIP權益。雙11期間，88VIP會員最少可領到人民幣5,000元的滿額折抵消費券，投報率瞬間回收56倍！此外，10月20日起，淘寶既有用戶選擇「跨境貨到付款」服務，可享尊榮包稅服務半價的優惠補貼。

