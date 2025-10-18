騎一趟就愛上！網友熱議全台十大自行車道路線



《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「自行車道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的自行車道有哪些。

假日與親朋好友沿著車道騎乘自行車，不僅能運動健身，更能徜徉於自然與人文景致，是台灣人最愛的戶外休閒活動之一。全台自行車道選擇多元，每一條都蘊藏著不同的故事與魅力，一起來看看網友熱議的十大自行車路線吧！

全球十大最美「南投日月潭」 北部必騎「八里左岸」超愜意

▲ 網友熱議全台十大自行車道 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「自行車道」的討論，可以發現「南投日月潭自行車道」是討論度最高的路線。這條全長3.4公里的環潭車道，曾被國際媒體評選為「全球十大最美自行車道」之一。

騎行途中，湖光山色與四季變換的落羽松林交織成畫，有網友表示「日月潭自行車道真的在我心中的第一名，不同季節有不同的景色可以觀賞」，引起許多人附和，也因此成為車友一再造訪的經典路線。

至於北部的「八里左岸自行車道」，雖然與「金色水岸自行車道」、「淡水河濱自行車道」、「關渡水岸自行車道」同屬淡水河畔車道，但其特色在於沿著河岸打造的木棧步道。

騎車時可一邊欣賞波光粼粼的河面，黃昏時更能遠眺淡水夕陽，畫面如同明信片般動人。沿途還有不少咖啡館與海景餐廳，讓人隨時停下腳步休憩，被網友推崇為「北部必騎路線之一」，不論情侶約會或親子同遊都十分合適。

位在台中的「后豐鐵馬道」原是廢止台鐵的舊山線鐵道，沿途融合自然景觀與歷史文化，騎乘其中就像走進時光隧道。最吸睛的莫過於跨越大甲溪的「花梁鋼橋」，百年鐵橋與壯闊溪谷相映成趣，是許多遊客拍照打卡的必訪地標。

此外，長達1.2公里的「九號隧道」也同為騎乘亮點，隧道內涼爽通風，被網友形容「就像天然冷氣房」，讓人即使在炎炎夏日也能舒服騎行，是中部最受歡迎的單車聖地之一。

台灣各地自行車道各具特色，不論是哪條車道都能帶來獨一無二的體驗。趁著天氣舒適的季節，不妨約上家人、好友，一起出門迎風而行，親自感受台灣獨有的單車風光吧！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「自行車道」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/10~2025/09/10，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

