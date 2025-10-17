秋颱風神將生成 賈新興：東北季風影響至光復節連假 急降溫又異常降雨

熱帶性低氣壓TD27號今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方1250公里之處（鵝鑾鼻東南方1560公里之處），以每小時27公里速度，向西轉西南西進行。中央氣象署說，在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶低壓TD27預估明天有增強為風神颱風的趨勢，其路徑偏在呂宋島中部，且颱風發展相對有限。

他說，周日傍晚起至27日東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降。其中，下周一至下周三，受颱風外圍環流及東北季風交互作用影響，北北基宜有較大雨勢發生的機率。

逐日天氣預報方面，賈新興表示，明天，北海岸、基隆至宜蘭及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，傍晚起受東北季風增強影響，宜花東及鵝鑾鼻一帶轉有局部短暫雨。周日，北北基宜花東和屏東有局部雨，傍晚起受東北季風及颱風外圍環流影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，桃園以北、宜花東及屏東有陣雨。

他說，下周一，苗栗以北、宜花東、高屏及雲嘉有陣雨，傍晚起其它地區亦轉有局部短暫雨。下周二，彰化以北、宜花東及高屏有陣雨，南投以南山區亦有局部短暫雨。下周三，苗栗以北及宜花仍有局部雨，午後南投以南山區亦有局部短暫陣雨。

下周五開始為期3天光復節連續假期，賈新興表示，下周四至下周五，台中以北、宜花東及高屏有陣雨，午後台中以南山區亦有局部短暫陣雨。下周六，苗栗以北及宜花有陣雨，午後竹苗以南山區及台南以南有局部短暫雨。26日，桃園以北及宜花有陣雨，午後竹苗以南山區及台南以南有局部短暫雨。

賈新興表示，短期氣候預測顯示，周日起至11月，新竹以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢， 宜蘭並有持續且異常降雨發生的機率。