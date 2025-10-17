「風神」颱風最快周日形成 海陸警報機率曝 將與東北季風共伴威脅北東

位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，今天已增強為熱帶性低氣壓TD27。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，將受高壓導引，往西至西北方通過菲律賓北部陸地後進入南海，趨向中國海南島的機率最高，並有機會於周日至下周一增強為今年第24號颱風風神。

是否有發布颱風海上陸上警報可能？林孝儒表示，整體距離台灣有相當的距離，颱風海陸警報發布機率偏低，但需持續觀察其強度與路徑變化。

今天至明天白天台灣附近主要受太平洋高壓影響，各地為晴時多雲、高溫炎熱為主，預測氣溫約33至36度、低溫約25至28度，大台北與西部內陸較易出現36度以上高溫。林孝儒表示，迎風東部或午後山區有局部短暫陣雨或雷雨可能，整體範圍小、雨時短，降雨量有限。主要防範高溫及紫外線偏強現象，外出做好防曬、補水與補充電解質，留意熱傷害。

林孝儒表示，明晚起至下周中後段，受東北季風南下影響，北部至東部轉陰雨天氣，氣溫下滑轉涼。搭配南方熱帶系統西行、其外圍暖濕水氣北攜，將容易與增強的東北風在台灣北側至東側形成輻合，出現共伴效應的風險提高，使北部至東部降雨更為明顯、持續時間拉長。

他說，周日起至下周四，北部至東部容易有豪大雨，並須留意較大雨勢現象。若共伴輻合位置移入陸地，也不排除東北部有豪雨以上降雨量發生可能，務必留意戶外活動及行車安全。

中南部位處背風面，林孝儒表示，雖雲量增、有短暫陣雨，但降雨影響程度小，白天高溫可望略為緩解。

林孝儒表示，期間台灣附近氣壓梯度增大、東北風速增強，除有長浪外，各地沿海風浪也將偏強，海域活動提高警覺，關注最新預報。