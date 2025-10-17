風神颱風將生成 周日共伴效應「基北宜花」防致災雨 最糟情況曝

今年第24號颱風「風神」即將生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓TD27目前位於菲律賓東南方海域，環流組織結構逐漸改善中，即將增強為輕度颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天前在太平洋高壓強勢導引下，穩定偏西移動，周日穿越菲律賓的同時，正好遇到北方槽線東移、高壓減弱，使得準風神偏北幅度增加，下周一進入南海後繼續往西移動，但仍要留意準風神於南海活動期間，在強烈東北季風壓制之前偏北的幅度。

至於對台影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日下半天至下周三期間，颱風外圍暖溼氣流與東北季風在台灣東側、東北側交會，產生共伴效應，發展出大量雲雨帶。北部、東部、恆春、南屏東容易下雨，尤其基隆北海岸、台北東側、北部山區、宜蘭、花蓮，高機率出現持續性的大雨或強降雨。「最糟的情況是，交會點落在台灣上空」，雨量會更加驚人。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中、南部地區這段期間則屬於多雲或陰天，偶爾零星飄雨或小雨的天氣，影響相對有限。󠀠

即便風神颱風侵襲台灣機率持續降低，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但因季節因素，北台灣及東台灣這波強降雨是免不了的。確切的降雨規模、範圍，仍須視共伴效應發生的位置，變數較大，這幾天趕緊做好防災準備，如有安排戶外活動務必注意天氣動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。