快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

風神颱風將生成 周日共伴效應「基北宜花」防致災雨 最糟情況曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD27路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶性低氣壓TD27路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今年第24號颱風「風神」即將生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓TD27目前位於菲律賓東南方海域，環流組織結構逐漸改善中，即將增強為輕度颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天前在太平洋高壓強勢導引下，穩定偏西移動，周日穿越菲律賓的同時，正好遇到北方槽線東移、高壓減弱，使得準風神偏北幅度增加，下周一進入南海後繼續往西移動，但仍要留意準風神於南海活動期間，在強烈東北季風壓制之前偏北的幅度。

至於對台影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日下半天至下周三期間，颱風外圍暖溼氣流與東北季風在台灣東側、東北側交會，產生共伴效應，發展出大量雲雨帶。北部、東部、恆春、南屏東容易下雨，尤其基隆北海岸、台北東側、北部山區、宜蘭、花蓮，高機率出現持續性的大雨或強降雨。「最糟的情況是，交會點落在台灣上空」，雨量會更加驚人。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中、南部地區這段期間則屬於多雲或陰天，偶爾零星飄雨或小雨的天氣，影響相對有限。󠀠

即便風神颱風侵襲台灣機率持續降低，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但因季節因素，北台灣及東台灣這波強降雨是免不了的。確切的降雨規模、範圍，仍須視共伴效應發生的位置，變數較大，這幾天趕緊做好防災準備，如有安排戶外活動務必注意天氣動態

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 天氣動態 東北季風

延伸閱讀

「風神」颱風將形成 粉專：路徑還有變數 下周一起3天雨勢最大

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

光復鄉村長統整撤離名單 老弱婦孺、平房優先避難備戰準颱風風神

風神接近...光復洪災區啟動防颱大作戰 預估雨量200毫米將撤逾千人

相關新聞

「風神」颱風最快周日形成 海陸警報機率曝 將與東北季風共伴威脅北東

位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，今天已增強為熱帶性低氣壓TD27。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，將受高壓導引，往西至西...

風神颱風將生成 周日共伴效應「基北宜花」防致災雨 最糟情況曝

今年第24號颱風「風神」即將生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓TD27目前位於菲律賓東南方海域，...

跑馬資訊過多挨罵 北捷10月全線改善「抬頭看到站名」

台北捷運日前曾被民眾抱怨，原本應該顯示站名的跑馬燈，被宣導性的文字給阻擋，導致經常到站後仍不知道是哪一站的狀況。為此，北...

共伴、低壓帶接力威脅台灣 周日起長達7天累積雨量「不輸給1個輕颱」

熱帶擾動96W有機會增強為熱帶性低氣壓或「風神」颱風，明晚還有東北季風南下，中央氣象署預期將出現共伴效應，北部和東半部可...

沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

日本超商常可見御飯糰，日本網紅「Mura桑」今年從大阪移居沖繩，他在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，沖繩與日本其他地...

準「風神」+東北季風將共伴威脅台灣 這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

熱帶擾動96W目前位於關島西南方海面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，過去一天稍有發展但是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。