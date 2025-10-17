跑馬資訊過多挨罵 北捷10月全線改善「抬頭看到站名」

台北捷運日前曾被民眾抱怨，原本應該顯示站名的跑馬燈，被宣導性的文字給阻擋，導致經常到站後仍不知道是哪一站的狀況。為此，北捷優化抬頭就看到站名策略，除了原先試辦的中和新蘆線外，所有線路將於10月底全面完成。

北捷表示，今年8月初，以「到站抬頭就看到站名」為原則，試辦優化中和新蘆線列車到站顯示資訊，成效良好，為進一步提升乘車便利性，目前正逐步進行淡水信義線、松山新店線及板南線列車到站顯示資訊更新，預計10月底全面完成。

北捷說，該項措施為刪除例行性宣導文字，保留到站站名並精簡轉乘路線等必要乘車訊息，方便旅客快速掌握所在車站位置。列車行駛期間及即將進站時，持續輪播即將抵達車站、前後一站站名及終點站資訊。

若為轉乘車站，則以一頁式呈現站名及轉乘路線為主，乘車資訊一目了然。

北捷也說，路網中重要交會車站轉乘資訊較長，將以「換頁方式」調整，像是台北車站除轉乘淡水信義線外，也是台鐵、高鐵及桃園機場捷運轉乘站，轉乘資訊相對複雜，因此採取換頁顯示的方式調整，但在第二頁資訊中，仍將持續呈現台北車站站名，確保旅客即時確認所在車站及轉乘資訊。

另外，英文資訊部分，由於到站顯示器最多只能呈現36個字元，部分車站因拼音字母較長或轉乘資訊過多，將視情況同時顯示站名、車站代碼或調整為擇一顯示，並搭配轉乘資訊，以兼顧資訊清晰及易於辨識，後續將持續蒐集外國旅客實際體驗意見進行調整。

至於文湖線到站顯示資訊，北捷說，原始設計即為逐站顯示列車所在位置，已可清楚辨識乘車資訊，因此不在此次優化範圍內。