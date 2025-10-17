共伴、低壓帶接力威脅台灣 周日起長達7天累積雨量「不輸給1個輕颱」

熱帶擾動96W有機會增強為熱帶性低氣壓或「風神」颱風，明晚還有東北季風南下，中央氣象署預期將出現共伴效應，北部和東半部可能會有持續且明顯的雨勢。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，預估累積總降雨，不輸給一個輕度颱風。

林得恩表示，根據今晨最新氣象情資顯示，預估自周日至下周六期間，台灣前後分別受颱風外圍環流、颱風與東北季風共伴效應及東北季風南下、低壓帶接近等影響，環境水氣增多，不穩定度增大，降雨機會增高，且降雨的時間長達一整周，特別加強防範注意。

至於降雨熱區，林得恩表示，北部、東北部及東部地區都是這次的降雨熱區；尤其是下周二至下周四時段，宜蘭及新北地區劇烈降雨將會最為顯著。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。