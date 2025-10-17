沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

日本超商常可見御飯糰，日本網紅「Mura桑」今年從大阪移居沖繩，他在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，沖繩與日本其他地區的不同，當買飯糰時，沖繩超商店員都會問客人一個問題，連他身為日本人都反應不過來。網友表示，「在台灣會」、「香港不會啊」、「台灣連飲料都會問」。

「Mura桑」村上俊洋是日本一家顧問公司負責人，經營YouTube頻道「Mura桑介紹日本」，他自我介紹是「熱愛台灣的日本人」，在疫情前每個月都會去一次台灣。他的影片以中文介紹日本的觀光情報，講話有「台灣腔」，讓台灣粉絲倍感親切。

Mura桑表示，在沖繩和北海道的便利商店買飯糰的時候，店員會問你「需要加熱飯糰嗎？」他第一次被店員問的時候，當下反應不過來。如果是買微波便當或義大利麵，日本各地區的超商都會問客人是否需要加熱，但是在日本大多數地區例如大阪、東京，買御飯糰都不會問。「確實，飯糰熱熱的比較好吃，我也覺得加熱比較棒」。