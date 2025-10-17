快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

聽新聞
0:00 / 0:00

沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
御飯糰示意圖，與新聞無關。圖／7－ELEVEN提供
御飯糰示意圖，與新聞無關。圖／7－ELEVEN提供

日本超商常可見御飯糰，日本網紅「Mura桑」今年從大阪移居沖繩，他在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，沖繩與日本其他地區的不同，當買飯糰時，沖繩超商店員都會問客人一個問題，連他身為日本人都反應不過來。網友表示，「在台灣會」、「香港不會啊」、「台灣連飲料都會問」。

「Mura桑」村上俊洋是日本一家顧問公司負責人，經營YouTube頻道「Mura桑介紹日本」，他自我介紹是「熱愛台灣的日本人」，在疫情前每個月都會去一次台灣。他的影片以中文介紹日本的觀光情報，講話有「台灣腔」，讓台灣粉絲倍感親切。

Mura桑表示，在沖繩和北海道的便利商店買飯糰的時候，店員會問你「需要加熱飯糰嗎？」他第一次被店員問的時候，當下反應不過來。如果是買微波便當或義大利麵，日本各地區的超商都會問客人是否需要加熱，但是在日本大多數地區例如大阪、東京，買御飯糰都不會問。「確實，飯糰熱熱的比較好吃，我也覺得加熱比較棒」。

其他網友表示，「沖繩沒有吧，我遇到的店員都只問我要不要袋子」、「台灣連涼麵都會順手被店員加熱」、「台灣連巧克力都能加熱」。

御飯糰示意圖，與新聞無關。圖／7－ELEVEN提供
御飯糰示意圖，與新聞無關。圖／7－ELEVEN提供

日本 飯糰 沖繩

延伸閱讀

老闆喊預算不足！員工旅遊大逆轉「墾丁改日本」 行程曝光網驚呆

吃得到日本和牛、龍蝦、鱈場蟹！馬辣「初海和牛鐵板燒」一人1680起

Nissan 向日本文化致敬！以漫畫為靈感的 2025 日本移動展展場設計揭曉

羨慕！日本人為什麼三餐吃白飯還很瘦？專家：原因不在飯本身

相關新聞

共伴、低壓帶接力威脅台灣 周日起長達7天累積雨量「不輸給1個輕颱」

熱帶擾動96W有機會增強為熱帶性低氣壓或「風神」颱風，明晚還有東北季風南下，中央氣象署預期將出現共伴效應，北部和東半部可...

沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

日本超商常可見御飯糰，日本網紅「Mura桑」今年從大阪移居沖繩，他在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，沖繩與日本其他地...

準「風神」+東北季風將共伴威脅台灣 這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

熱帶擾動96W目前位於關島西南方海面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，過去一天稍有發展但是...

秋老虎發威今飆38度 吳德榮：明晚變天 周日秋颱效應北東大量降雨潛勢

今、明兩天各地晴朗，白天炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北台灣...

長庚醫學週領航癌症防治 以AI精準篩檢、整合照護共築健康台灣

2025年長庚醫學週於今天正式展開，今年「公共議題論壇」聚焦於「癌症篩檢與健保政策優化」，探討透過AI精準篩檢、健保給付...

故宮百年／飯鍋兼神器 最頂國寶毛公鼎如何成政權象徵

一般人多以為故宮藏品來自清代宮廷，但故宮人眼裡「國寶中的國寶」的毛公鼎，與「故宮」字面上的清宮無關。這麼一座古早用來祭祀煮食鍋的大鼎，為何後來會成國家政權象徵？有近三千年淵源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。