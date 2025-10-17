聽新聞
0:00 / 0:00
沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問
日本超商常可見御飯糰，日本網紅「Mura桑」今年從大阪移居沖繩，他在「Mura桑介紹日本」臉書粉專表示，沖繩與日本其他地區的不同，當買飯糰時，沖繩超商店員都會問客人一個問題，連他身為日本人都反應不過來。網友表示，「在台灣會」、「香港不會啊」、「台灣連飲料都會問」。
「Mura桑」村上俊洋是日本一家顧問公司負責人，經營YouTube頻道「Mura桑介紹日本」，他自我介紹是「熱愛台灣的日本人」，在疫情前每個月都會去一次台灣。他的影片以中文介紹日本的觀光情報，講話有「台灣腔」，讓台灣粉絲倍感親切。
Mura桑表示，在沖繩和北海道的便利商店買飯糰的時候，店員會問你「需要加熱飯糰嗎？」他第一次被店員問的時候，當下反應不過來。如果是買微波便當或義大利麵，日本各地區的超商都會問客人是否需要加熱，但是在日本大多數地區例如大阪、東京，買御飯糰都不會問。「確實，飯糰熱熱的比較好吃，我也覺得加熱比較棒」。
其他網友表示，「沖繩沒有吧，我遇到的店員都只問我要不要袋子」、「台灣連涼麵都會順手被店員加熱」、「台灣連巧克力都能加熱」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言