準「風神」+東北季風將共伴威脅台灣 這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

熱帶擾動96W目前位於關島西南方海面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，過去一天稍有發展但是結構仍然鬆散，強度發展比預期要來得慢，預期今天到明天可能增強為熱帶性低氣壓，如果周日進入呂宋島前還沒有達到輕度颱風門檻，要增強為今年第24號颱風風神，可能就要等到下周一進入南海之後了。

路徑預報方面，吳聖宇表示，未來96W仍將較為偏西，先朝向菲律賓呂宋島移動，預估周日經過呂宋島往南海，下周一進入南海，由於北方有短波槽東移，太平洋高壓有弱點出現，移動方向將轉向西北，下周一靠近東沙島西南方海面，後續受東北季風推動，將轉向西南移動並且逐漸減弱。

今天持續受太平洋高壓外圍偏東風影響，吳聖宇表示，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流降雨，大台北、西半部有局部36度或以上高溫發生機會。新竹以北沿海到北海岸、台東沿海到恆春半島有4至7級陣風。

明天仍受太平洋高壓外圍偏東風影響，吳聖宇表示，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨。晚間起96W外圍水氣靠近，東半部、大台北東側、恆春半島降雨逐漸增多。大台北、西半部有局部36度或以上高溫發生機會。中彰以北沿海到北海岸、花東沿海到恆春半島有4至7級陣風。

周日東北季風開始南下，吳聖宇表示，同時96W逐漸穿過呂宋島往南海移動，外圍水氣持續北上，配合東北季風南下，新竹以北、東半部、中南部深山區有陣雨或短暫陣雨，基隆北海岸、東北角及宜蘭有局部大雨或單點豪雨發生機會，其他地方雲量較為偏多。

溫度轉涼，吳聖宇表示，桃園、大台北、宜蘭、花蓮高溫27至30度，新竹、苗栗、台東高溫30至32度，台中到高屏地區高溫仍有32至35度。台南以北沿海到北海岸有7至9級陣風，花東沿海到恆春半島有5至7級陣風。

吳聖宇表示，下周一東北季風強度稍減弱，96W則將趨向東沙島西南方海面，外圍東南風將更為北上，跟略為北退的東北季風在台灣北部海面、東海一帶形成冷暖對峙的共伴鋒面。

白天期間鋒面仍在北方海上，吳聖宇表示，台灣主要受96W外圍東南風影響，整體水氣較多，各地雲層較多且厚，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島有陣雨或短暫陣雨，花東到恆春半島可能有局部大雨，南部的嘉義、台南、高雄、屏東也有短暫陣雨，中北部的雲林以北到新竹苗栗一帶則是有零星局部短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，晚間以後因為北方東北季風再度增強，共伴鋒面將逐漸南移，來到北台灣上空，新竹以北到大台北、宜蘭、花蓮一帶降雨逐漸增大，並且可能有局部豪雨發生機會。

因為各地都有降雨的影響，吳聖宇表示，苗栗以北到東半部高溫26至28度，台中以南到高屏地區高溫28至30度。台南以北沿海到北海岸有8至10級陣風，花東沿海到恆春半島有6至8級陣風。

下周二北方東北季風持續增強，吳聖宇表示，推動共伴鋒面經過台灣上空，逐漸進入台灣以東海面，並且在台灣東北方海面有低壓波動發展趨勢，96W則是在東沙島西南方海面緩慢向西轉西南移動，受鋒面通過影響，各地有降雨，竹苗山區以北到大台北、宜蘭、花蓮等地有局部大雨或豪雨，台東、恆春半島有局部大雨，台中以南到高屏地區則是在大雨等級以下，預估將會是未來幾天內降雨最明顯的一天。

他說，下周二苗栗以北到宜蘭高溫25至27度，花東地區高溫27至29度，台中以南到高屏地區高溫28至30度。除高屏沿海外，各地沿海有8至10級陣風，外島有10級以上陣風發生機會。

下周三共伴鋒面位於台灣以東海面，吳聖宇表示，96W繼續向西南方向遠離，強度逐漸減弱，台灣位於鋒面後方較強東北季風範圍內，迎風面新竹以北到宜蘭、花蓮仍有陣雨或短暫陣雨，北部山區、東北角到宜蘭一帶仍有局部大雨或以上降雨發生機會，台中以南到高屏、台東、恆春半島一帶雲量偏多，山區有局部短暫陣雨。

吳聖宇表示，下周三苗栗以北到東半部高溫26至28度，台中以南到高屏高溫28至30度。除高屏沿海外，各地沿海有8至10級陣風，外島有10級以上陣風發生機會。

下周五起3天為光復節連假，吳聖宇表示，下周四以後到下個周末，雖然不再有共伴效應，但是因為東北季風仍較強，迎風面地區可能持續有短暫陣雨機會，預期基隆北海岸、新北山區及宜蘭、花蓮山區仍有局部大雨發生機會，溫度亦將持續偏涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。