快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

秋老虎發威今飆38度 吳德榮：明晚變天 周日秋颱效應北東大量降雨潛勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。本報資料照片
午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。本報資料照片

今、明兩天各地晴朗，白天炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北台灣最高氣溫常達37、38度，應注意防曬、防中暑；北部23至38度、中部23至35度、南部24至37度、東部21至35度。

吳德榮說，今、明兩天午後山區偶有局部降雨的機率，北海岸、東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

中央氣象署今晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

第一波帶有冷空氣的東北季風明晚起開始南下，吳德榮表示，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降。周日至下周三各地轉有降雨的機率，北台灣高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強，最低氣溫降幅並不大、約3度。

吳德榮表示，受到秋颱效應影響，「熱帶低壓或風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應」，北、東明顯降雨，並有大量降雨的潛勢，以北部山區及東北部機率最高，其次為花、東，應注意防範。下周四受東北季風影響，北部、東半部仍有明顯降雨，北台灣持續偏涼。

至於颱風消息，吳德榮表示，歐洲模式模擬顯示，周日20時熱帶系統已通過呂宋島，進入南海，台灣已受到秋颱效應影響。其系集平均（隱含機率最高）路徑通過呂宋島，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的不確定性，應繼續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）顯示， 周日20時熱帶系統已通過呂宋島，進入南海，台灣已受到秋颱效應影響。歐洲系集模式模擬（右圖，取自weathernerds）顯示，其系集平均路徑通過呂宋島，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的「不確定性」。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）顯示， 周日20時熱帶系統已通過呂宋島，進入南海，台灣已受到秋颱效應影響。歐洲系集模式模擬（右圖，取自weathernerds）顯示，其系集平均路徑通過呂宋島，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的「不確定性」。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 東北季風 氣溫

延伸閱讀

秋老虎發威上看38度高溫 吳德榮：周日起防風神和東北季風共伴暴雨

秋老虎發威 吳德榮：周末秋颱共伴威脅 北東恐致災雨勢

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

今晴朗飆38度極端高溫 吳德榮：冷空氣這天南下 但有熱帶擾動添變數

相關新聞

人工生殖費報稅敗訴引關注 財政部宣布規定放寬

一名女法官做人工生殖手術，報稅時將相關支出列報醫藥及生育費扣除額，卻遭國稅局剔除補稅，纏訟六年仍敗訴，本報五月四日報導後...

求子女法官感慨 「終於看見不孕婦女委屈」

「感謝財政部終於看見不孕症婦女委屈！」財政部昨放寬人工生殖列報所得稅醫療扣除，曾做人工生殖手術求子，報稅時被國稅局打回票...

準「風神」+東北季風將共伴威脅台灣 這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

熱帶擾動96W目前位於關島西南方海面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，過去一天稍有發展但是...

秋老虎發威今飆38度 吳德榮：明晚變天 周日秋颱效應北東大量降雨潛勢

今、明兩天各地晴朗，白天炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北台灣...

立院審「兒童托育服務法」 保母違法擬可勒令停收

兒虐事件頻傳，立法院昨天審查「兒童托育服務法」草案，立委林淑芬提出「專心托育」，要求明訂保母不得兼職或獨留兒少在家，保留...

第35屆醫療奉獻獎／林芳郁改寫台灣急救史 獲特殊貢獻獎

林芳郁曾任台大醫院、台北榮民總醫院和亞東醫院三大醫學中心院長，執掌過行政院衛生署，此顯赫資歷為台灣歷史上第一人。他在台大急診部主任任內推展「急診到院前救護系統」（EMS），於院外即搶救病患於分秒；擔任台大院長時，革除紅包文化，讓弱勢病人安心看病。他開創的變革，翻轉台灣醫療，至今仍日日夜夜搶救生命無數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。