秋老虎發威今飆38度 吳德榮：明晚變天 周日秋颱效應北東大量降雨潛勢

今、明兩天各地晴朗，白天炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北台灣最高氣溫常達37、38度，應注意防曬、防中暑；北部23至38度、中部23至35度、南部24至37度、東部21至35度。

吳德榮說，今、明兩天午後山區偶有局部降雨的機率，北海岸、東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

中央氣象署今晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

第一波帶有冷空氣的東北季風明晚起開始南下，吳德榮表示，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降。周日至下周三各地轉有降雨的機率，北台灣高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強，最低氣溫降幅並不大、約3度。

吳德榮表示，受到秋颱效應影響，「熱帶低壓或風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應」，北、東明顯降雨，並有大量降雨的潛勢，以北部山區及東北部機率最高，其次為花、東，應注意防範。下周四受東北季風影響，北部、東半部仍有明顯降雨，北台灣持續偏涼。

至於颱風消息，吳德榮表示，歐洲模式模擬顯示，周日20時熱帶系統已通過呂宋島，進入南海，台灣已受到秋颱效應影響。其系集平均（隱含機率最高）路徑通過呂宋島，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的不確定性，應繼續密切觀察。