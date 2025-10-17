快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

新北基宜大雨特報 今飆38度極端高溫 周末東北季風挾冷空氣有感降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象署說，今天環境仍為偏東風，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區仍為晴到多雲、高溫炎熱，午後僅高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天東半部高溫為31、32度，西半部則為33至35度，局部溫度會再更高一些可能來到36度以上，尤其五股、蘆竹可能連續出現38度的極端高溫。澎湖為晴時多雲，氣溫約27至31度，金門為晴時多雲，氣溫約26至33度，馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

明天白天基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；晚起東北季風增強，北台灣氣溫稍下降，迎風面降雨增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫陣雨，恆春半島及大台北地區有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨。

周日至下周三東北季風及熱帶性低氣壓或風神颱風外圍環流影響，各地天氣稍涼，迎風面雨勢明顯且範圍較大；周日北部、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨並有大雨，其中東北部地區並有局部豪雨發生的機率，其他地區降雨機率亦高。

下周一、下周二北部及宜花地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周三宜花地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，周日北台灣氣溫逐漸下降，下周一至下周三北台灣天氣稍涼，其他地區早晚亦稍涼。

下周四東北季風及低壓帶影響，北台灣天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、花東地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有零星降雨機率。

下周五至26日東北季風及低壓帶影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

周日晚起東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島沿海有長浪發生的機率；下周一晚起基隆北海岸、西半部地區及澎湖、金門、馬祖沿海亦有長浪發生的機率。

目前關島至菲律賓東方海域為大低壓區的環境，氣象署說，未來2至3天內有熱帶系統逐漸發展的趨勢，目前資料顯示熱帶系統以周日至下周一由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過的機率較高，屆時將使東半部地區降雨增多，惟熱帶系統尚未成形，預報不確定性仍高，留意最新預報資訊。

