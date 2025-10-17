八旬老翁原愛外出串門子 卻變孤癖、躲家中…原來得了這病

彰化縣一名80歲老先生原本喜歡種花草，會到社區、宮廟和鄰居親友閒聊，但家人發現近期他突然花枯了也不理，越來越孤僻，整天躲在房裡，本以為可能是老伴和老友相繼離世，老先生心情不佳而憂鬱症，結果經衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行診斷，原來老先生是失智了。

這名80歲的謝老先生以前常會出門和鄰居互動閒聊，但家人說，近幾個月來他總是鬱鬱寡歡，也不出門，總是待在自己房裡，常不說話，呆呆地坐著，眼神空洞，對任何事都沒興趣，偶而說些「人生沒意義」的話。

老先生兒子說，他們原以為是近幾年媽媽及爸爸的朋友相繼離世，讓爸爸心情越來越沈重，而罹患憂鬱症，因此帶爸爸就醫，因為爸爸變得不太講話，看不出失智端倪，因此他們從沒想到可能是失智症。

陳羿行表示，臨床上很多失智症患者外在表現就像憂鬱症，也可能並存，最好儘快就醫擬妥治療及因應之道。謝老先生的腦部出現萎縮，各種鑑定評量也顯示是失智症，不過外在顯露出憂鬱特性，才被家人誤解。

陳羿行說，不少家屬寧可長輩是老年憂鬱症，也不希望是失智症，因為失智症幾乎不可能逆轉，情況會越來越糟。失智症不只會變得時空混亂、出現語言及行為障礙等，其實失智症種類相當多樣，症狀與進展方式皆不同，包括情緒變化、記憶力衰退、飲食習慣改變、睡眠障礙、日常對話量減少、社交退縮等，而這些症狀也可能是憂鬱症，也就是說，憂鬱症和失智症有很多相似病徵。

根據2021 年在美國發表的研究發現，重度憂鬱症患者罹患失智症的風險比一般人高出 51%，陳羿行表示，所以憂鬱症要積極治療，以降低失智症風險，但臨床上，確實有很多2種疾病共存個案。

陳羿行說，失智症很少出現症狀急速惡化情形，因為是老化現象，通常需要較長時間才發病，所以如果是短時間如1至2周就惡化病況，較可能是老年憂鬱症。失智症和憂鬱症是影響老年身心健康的2大威脅，所以如果發現長輩有疑似失智或憂鬱情形，要儘快就醫，才能和專業醫師討論，研擬最適合長輩的治療方式。